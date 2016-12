kimi ni todoke Northern lights…

hikisakareta futatsu no kokoro

yukiba no nai omoi ga mune o shimetsuke

naze kono toki ni deatta no ka to

toikakeru sube wa

saeta kage ni chiru

yuragu koto nai

tsuyosa na do naku

susunda saki ni

motomeru kotae ga aru

ai mo tsumi mo yume mo yami mo

ima subete mini matotte

kimi no chikara boku no kokoro

kasanariatta shunkan

nani ga umareru…

Do you believe in destiny?

usu midori-iro no maboroshi ga

kono hoshi no kanashimi o yasashiku tsutsumu

onaji unmei o tadoru ka to

haru ga kanata kara

uta koe ga hibiku

akirameru ni wa

mada hayasugiru

ori kasanatta

hikari ni kibou no sete

soshite itsuka todoku yume o

ima shizuka ni kanji you

kimi no ketsui boku no mayoi

meguriai ga sashishimesu

michi o shinjite

I live with facing my destiny.

soshite itsuka todoku yume o

ima shizuka ni kanji you

kimi no ketsui boku no mayoi

meguriai ga sashishimesu

ai mo tsumi mo yume mo yami mo

ima subete mini matotte

kimi no chikara boku no kokoro

kasanariatta shunkan

nani ga umareru…

Do you believe in destiny?