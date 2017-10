L! (eru) L wa Love no L (eru eru eru eru eru)

L! (eru) L wa Lip no L (eru eru eru eru eru)

kono kuchibiru ni moeru ai wo nosete

L wa anata wo mitsumeteru

watashi wa kimemasu kimetan desu

mabushii koibito anata dake

jishaku ga shizen ni hikiau you ni

watashi surusuru miki yoserareru

nee ii deshou soba ni ite mo

nee ii deshou kisu wo shite mo

L! (eru) L wa Love no L (eru eru eru eru eru)

L! (eru) L wa Lip no L (eru eru eru eru eru)

kono kuchibiru ni moeru ai wo nosete

L wa anata wo mitsumeteru anata ga suki desu suki nan desu

riyuu wa nani ni mo arimasen

otoko no hito nara hoka ni mo imasu

dakedo anata wa tokubetsu na hito

nee watashi ni anata hitori

nee anata ni watashi hitori

L! (eru) L wa Love no L (eru eru eru eru eru)

L! (eru) L wa Lip no L (eru eru eru eru eru)

kono kuchibiru ni moeru ai wo nosete

L wa anata wo mitsumeteru

L wa anata wo mitsumeteru