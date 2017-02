akane sasu kimi no utsuroiyuku kage wo motome (motomete)

uchinabiku kurokami kasuka na nokoriga sagashite (sagashite) setsunaki kioku tadoru momoiro no yume (tsuki ni kaoru momo no ka)

namida no hitomi wake mo shirazu ni (ikiru wake mo shirazu)

toki wa kamifubuki (toki wa kamifubuki)

chiriyukite kaze no oto ni naru (ude no naka de oto ni naru) hisakata no ame wa ryougen no honoo wo nurashi (nurashite)

sasanami no ayashiki omoi no kakera wo kakikesu (kakikesu)

koi wa tsuchi fukaku shizukeku kuchihateru te no hira kara koboreru tsukikusa no iro (kaze ni yureru tsuki no yo)

kieyuku saki wa hoshi mo miezu ni (hikaru hoshi mo miezu)

toki wa yumeoboro (toki wa yumeoboro)

awai ni shizumite miushinau (mune no naka de miushinau) muragimo no kokoro wa ikusen no nami wo kasane (kasanete)

utsusemi no inochi ni chiisaki hanabira yurashite (yurashite)

mizu wa furishikiri yoru wa iteyurumu tamakagiru haroka na hikari yukusue wo terashi (terashite)

ubatama no yami kirisaku kotonohasa e furishiku (furishiku)

ai wa sora hateru ashita ni yomigaeru