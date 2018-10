Materiale inviato da: M.

* SIGLE

SERIE TV

serie tv – “Boruto: Naruto Next Generations”

Opening Theme

1: “Baton Road” by KANA-BOON

2: “OVER” by Little Glee Monster

3: “It’s all in the game” by Qyoto

4: “Lonely Go!” by Brian the Sun

Ending Theme:

1: “Dreamy Journey” by The Peggies

2: “Sayonara Moon Town” by Scenario Art

3: “Boku wa Hashiri Tsuzukeru” by MELOFLOAT

4: “Denshin Tamashii” by Game Jikkyousha Wakuwaku Band

5: “Kachou Fūgetsu” by Coala Mode

6: “Leica” by Bird Bear Hare and Fish

7: “Polaris” by hitorie

Insert song:

– “Kaze ni Nare” by Ray (ep 15)

* CD COLONNA SONORA ORIGINALE

Boruto : Naruto Next Generations OST 1

Musiche: Yasuharu Takanashi, yaiba

Data: 28/06/2017

01 – Become the Wind 4:55

02 – New Wind 1:33

03 – Peace 1:53

04 – Ninja School 1:36

05 – Unprecedented 1:40

06 – As the Wind Blows 1:32

07 – Conflict 2:06

08 – Ninjutsu Training 1:23

09 – Reckless 1:25

10 – Vigour 1:16

11 – Fiercely 1:33

12 – Boruto ~Unparalleled 2:01

13 – Natural 1:21

14 – Friends 1:50

15 – Closing a Case 1:55

16 – Mystery 1:43

17 – Mitsuki 1:50

18 – Sarada ~Heartache 2:22

19 – Old Village 1:49

20 – Maze 2:12

21 – Thundercloud 1:54

22 – Predicament 2:13

23 – Severe 1:59

24 – Patience 2:00

25 – Boruto ~True Feelings 2:15

26 – Resolution 2:01

27 – Sarada ~Fighting Spirit 1:49

28 – Climax 2:10

29 – Vigorous 2:13

30 – Dawn 1:51

31 – Become the Wind -Instrumental- 4:54

* TESTI

OPENING

Baton Road

1° sigla iniziale della serie tv

Interprete: KANA-BOON

Versione: integrale.



testo originale – Baton Road Mirai wo ima ni oinuite ashiato de egaita chijoue

Sono me ni yadose hikari to hiKasaneta yume no kage mayoigao utsuru mado

Yuuzou muzou tobira no mukou no gunjou

Tsukameba yume no kage kotae wa kaze no naka

Kitto mada mienai mono Kawaita ashiato mo tadoreba osanaki hi

Mabataki mo wasurete Kanata wo ima oinuite sora-iro no hibi wa manshin soui

BATON ROODO fuan to kouro tsumazuki mo suru kedo

Ima wa namida no tane datte sakasereba idai na denshouka

Sono me ni yadose kimi no mirai Dareka wo netamu koto dareka wo urayamu koto kitto sakete wa toorenai kedo

Risou shisou kimi dake no kidou ni sou mono dake wa tebanasanai de yo Kudaketa ano yoru mo kako dato waraitobasu

Sonna hi ga kuru kara Kitai wo ima ni oikoshite sabi-iro no hi demo isshin furan ni

BATON ROODO uten darou to kamai ya shinai no sa

Donna buzama na tane datte sakasereba idai na denshouka

Sono ne ni yadose kimi no chikai Kouya ni hikareta senro kimi wa sugisaru hitobito no se nagamu

Ashiatotsuke tsuzukeru hibi wo nagekanai de ima wo hokotte Yamima wo nukedasu tame no kotae ga hoshii nara

Yamikumo demo sono kokoro kagaribi wo moyashite Kanata wo ima ni oinuite dare yori mo tsukandeitai yo

BATON ROODO dare ga nanto iou to nando datte ie Mirai wo kimi to oinuite mitai no sa kono me de shinshou wo

BATON ROODO furikaeru to kimi dake no chijoue

Ima wa namida no tane datte sakasereba idai na denshouka

Sono me ni yadose hikari to hi yadose kimi no mirai

Yadose itsumade mo

Over

2° sigla iniziale della serie tv

Interprete: Little Glee Monster

Versione: integrale.



testo originale – Over Mirai doudou mune hatte

Mayou hima naki kyou ga kyoukaisen

Ima wa ima wa

Mada nakazu ni iyou Jissai no mirai de

Issho ni negatta sekai ga

Aru yo aru yo mada

Shinjiteru kara Tsuyogatte kizutsuke kizutsuita

Kimi to no namida moyou

Sore mo ima ja sukoshi setsunai

Kagayaki irodoru ichi peeji

Tsugi wo mekuru tsuyosa ni natteta Dorama no saki ni uzumaku no wa

Saidai no yume no tsudzuki Mirai doudou mune hatte

Ima yareru sa kyou ga kyoukaisen

Mata ne mata ne

Waratte iwasete Nanmon nan da kanjouron

Nanimokamo ni mayou kedo

Nobasu nobasu te ni

Mitou no shin tenkai

ENDING

Dreamy Journey

1° sigla finale della serie tv

Interprete: The Peggies

Versione: integrale.



testo originale – Dreamy Journey nee bokutachi wa kono mama

motto tooku made yukeru yo ne Kizutsuita mune wa,

Mada hirihiri to oto o tatete

Boku o aseraseru kedo

Demo ne, mada ne,

Hakushi datta chizu wa kakikake no mama

Mirai o shiritagatteru Ichiichi chiratsuku kage ni katte ni

Shoubu o shikakete wa naitari warattari shite sa Doriimii jaanii dokomadedatte itteyaru sa sukoshi kowakutemo

Doriimii jaanii hitotsuzutsu de ii arinomama o

Shoumei suru no sa ima kono basho de Jishin ga nai wa raise ni dareka o hitei shitemo, sore wa

Jibun o koutei shita koto ni wa naranai n da Ushiro ni tsudzuku michi soko ni oitekita

Koukai a omoide ga kocchi o miteru

Saa susumou Doriimii jaanii dokomadedatte itteyaru sa bokura biriivaa

Dorimii jaanii dareka no tokubetsu ni narou to agaku mae ni

Jibun no tokubetsu ni nare Mada todokanai yo uso o tsuite sa

Hitori ni natta yoru wa namida o kakushita

Kizutsuite suriherashitekita kokorotachi ga

Ima boku o tsuyoku saseteyuku Doriimii jaanii

Mirai wa subete bokura no mono sa hora mae o mite

Doriimii jaanii hitotsuzutsu de ii arinomama o

Shoumei suru no sa ima kono basho de

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2018