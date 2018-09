Happy Good Day 大きな声でフレー 何度転んでも All Okay 笑って じゃあね また明日

kimi rashii peesu de saa arukou yo

atsui hi no shita ase wo kaitara

tsumetai mizu wo todokeru yo

samusa ni furuete kaze wo hiitara

genki no mahou wo tonaeru yo

hitori hitori ga

chigau katachi de

onaji hi wo ikiteru

Happy Good Day

kimi ni mukatte eeru

manten janakutemo

It’s Okay, All Okay

dakara

Happy Good Day

ookina koe de furee

sukoshi korondemo

All Okay

waratte jaa ne mata ashita

kinou ga kureta ima wo mirai e

kimi rashii peesu de todokete yo

naze ka nemurenai makkura na yoru wa

hoshi ga kirei ni mieru deshou

tsuki ga terasu sora tonari ni suwatte

kimi no hanashi wo kikasete yo

daremo karemo ga

chigau kokoro wo

kasaneatte ikiteru

Happy Good Day

yoru no mukou ni eeru

ima wa kurakutemo

It’s Okay, All Okay

itsuka

Happy Good Day

hikari sasu you ni furee

tatoe ame demo

All Okay

waratte niji ga kakaru ashita

mada tsubomi no mama no mirai wo

kimi rashii peesu de sakaseyou yo

Happy Good Day

kimi ga kureru eeru

itsumo hibiiteru

It’s Okay, All Okay

dakara

Happy Good Day

kotoba ijou no furee

me ni mienakutemo

It’s Okay, All Okay

Happy Good Day

kimi ni mukatte eeru

kanadeau eeru

It’s Okay All Okay

hora ne

Happy Good Day

ookina koe de furee

nando korondemo

All Okay

waratte jaa ne mata ashita

mada daremo shiranai mirai e

kimi rashii peesu de fumidasou yo