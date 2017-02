* SIGLE

Testo: Riccardo Zara

Musica: Riccardo Zara

Voce: I Cavalieri del Re

Versione: integrale

Il fichissimo del baseball

Scorre nelle vene il sangue di un campione

gioca sempre bene non delude mai

gia’ si sa… (il fichissimo del baseball)

vincera’… (il fichissimo del baseball)

Sa lanciar la palla forza di una molla

lui nel campo brilla per l’agilita’

come fa… (il fichissimo del baseball)

lui solo sa… (il fichissimo del baseball)

Per indossare quella maglia grande e’ la sua voglia

che lascia la famiglia e se ne va…

Diventare vuol campione come il suo papa’

Per tutti grande meraviglia quando una medaglia

la sua squadra piglia in verita’…

Finalmente ha il consenso pure di mamma’…

Le ragazzine che t’inseguono

impazziscono perche’

il piu’ simpatico e dinamico

nel baseball no non c’e’…

Tu colpisci forte il tuo lancio e’ un’arte

l’avversario inerte quando lanci tu

come fai… (il fichissimo del baseball)

come fai… (il fichissimo del baseball)

Quando corri in campo tu non perdi tempo

sempre svelto e pronto come un razzo sei

come fai… (il fichissimo del baseball)

non sbagli mai… (il fichissimo del baseball)

Il fichissimo del baseball…

Il fichissimo del baseball…

