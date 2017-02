* SIGLE

serie tv

Inviata da Marichan

Voce: Cristina D’Avena

Anno: 1982

Versione: televisiva

Laura

Una piccola bambina nella grande prateria

Corre nel vento corre nel sole

Vive felice nella natura, con fiori e animali e con tanto amore

Con gioia e allegria sul viso e nel cuore

Laura oh Laura Laura oh Laura portami ancora con te

Mille avventure mille emozioni La vita ci regalera’

Laura oh Laura Laura oh Laura portami ancora con te

Mille avventure mille emozioni La vita ci regalerà’

Si alza presto la mattina

Qunado acor c’e’ la rugiada

Con il suo amico un cane fedele

Dall’alba al tramonto scorrazza nei prati

Poi alla sera nel suo lettino sogna le fiabe di ogni bambino

Laura oh Laura Laura oh Laura portami ancora con te

Mille avventure mille emozioni La vita ci regalera’

Laura oh Laura Laura oh Laura portami ancora con te

Mille avventure mille emozioni La vita ci regalera’

