* SIGLE

serie tv

Inviata da Gumi

Testo: Luciano Beretta

Musica: Albano Bertoni e Gianni D’Aquila

Voce: Cristina D’Avena.

Anno: 1981

Versione: integrale

Tutti abbiamo un cuore

Se prendi un pesciolino nella rete

lascialo andare

se prendi un uccellino piccolino

fallo volare

se prendi una farfalla sopra un fiore

lasciala andare

se vedi un lumachino in mezzo al prato

non lo schiacciare

Tutti abbiamo un cuore

per vivere nel mondo

tutti abbiamo un cuore

d’oro oppur d’argento

per cantare al vento in libertà

Ogni cuore batte

per il voler di Dio

ogni cuore batte

come batte il mio

per cantare al vento in libertà

Canto alla luna e al sole

all’acqua ed alle viole

pure son le parole per cantar la libertà

Canto alle stelle e al mare

canti chi vuol cantare

sante son le parole

per cantare la libertà

Se vedi un fiorellino in mezzo al verde

non lo strappare

il prato piange se un suo figlio perde

lascialo stare

il fiore è come un pesce, un uccellino

che vuole andare

Per questo le creature del signore

non le toccare

Tutti abbiamo un cuore

per vivere nel mondo

tutti abbiamo un cuore

d’oro oppur d’argento

per cantare al vento in libertà

Ogni cuore batte

per il voler di Dio

ogni cuore batte

come batte il mio

per cantare al vento in libertà

Canto alla luna e al sole

all’acqua ed alle viole

pure son le parole per cantar la libertà

Canto alle stelle e al mare

canti chi vuol cantare

sante son le parole

per cantare la libertà

Canto alla luna e al sole

all’acqua ed alle viole

pure son le parole per cantar la libertà.

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2017