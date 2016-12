* SIGLE

serie tv

Inviata da Sophitia

Testo e arrangiamento: Revo

Voce: Laura Salomone, Aurelia Porzia, Noemi Smorra, Viviana Ullo, Francesca Buttarazzi

Anno: Dicembre 2016

Versione: televisiva

La sigla è la versione italiana dell’opening originale giapponese.

Moon Pride

Se vuoi ti aiuterò

Orgoglio lunare per noi!

Il vento che mi attraversa il viso

E gli occhi che sembrano bruciare

Come un tuono bello e forte

Qualcuno adesso grida: “Amore!”

La luna ascolta (non siamo sole)

La luna risplenderà (e ci proteggerà)

Contro l’oscurità

Quelle come noi non temono

Quelle come noi combatteranno

Decido io per la vita che ho, niente principi

Perché ho l’energia dentro me stessa

Brilleremo come non mai

C’è una stella che ci dà la forza

Non siamo principesse deboli che

Aspettano l’aiuto degli altri

Brilleremo certo come non mai

Le stelle del cielo vivono in noi

Siamo la leggenda da ora in poi

L’orgoglio lunare sarà magia

Deliziosa e forte, Sailor Moon!

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2016