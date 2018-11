Uscite ANIME in DVD/BLURAY – Novembre 2018

A cura di Fujiko89.

– DINYT –

7 novembre

Akira – 30Th Anniversary Edition Steelbook (Blu-Ray+Dvd+Booklet) – Novità del mese!

cofanetto speciale

Fate/Stay Night – Heaven’S Feel 1. Presage Flower – Novità del mese!

Bluray

My Hero Academia – Stagione 01 (Eps 01-13) – Novità del mese!

cofanetto con 3 dvd o 3 bluray

Mobile Suit Gundam – The Origin VI – Rise Of The Red Comet – Novità del mese!

dvd o bluray

– YAMATO VIDEO –

22 novembre

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – I CAPITOLI DI ADE – Novità del mese!

6 DVD da collezione con tutte e tre le saghe

UFO ROBOT GOLDRAKE – BLURAY BOX VOL.1 – Novità del mese!

4 DVD oppure 4 Blu-ray

PLANET ROBOT DANGUARD (Collectors Edition) (10 DVD) – Novità del mese!

cofanetto con 10 Dvd

IL TULIPANO NERO – LA STELLA DELLA SENNA (10 DVD) – Novità del mese!

cofanetto con 10 Dvd

– LUCKY RED –

nessuna uscita questo mese