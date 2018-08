A cura di Fujiko89

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

01 agosto

THE SEVEN DEADLY SINS – NANATSU NO TAIZAI n. 24

€ 4,30

ARRIVARE A TE n. 29

€ 4,30

MY HERO ACADEMIA SMASH!! n. 4

€ 4,30

ONE PIECE n. 87

€ 4,30

08 agosto

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION n. 10

€ 4,70

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 32

€ 4,30

COME DOPO LA PIOGGIA n. 8

€ 4,90

AS THE GODS WILL 2 n. 21

€ 4,30

14 agosto

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 30

€ 4,90

GINTAMA N. 42

€ 4,90

MOB PSYCHO 100 n. 6

€ 4,50

HONEY n. 8

€ 4,30

GENOCIDAL ORGAN n. 3

€ 5,90

VINLAND SAGA n. 20

€ 4,90

MAGI n. 37

€ 4,30

29 agosto

HAIKYU!! n. 26

€ 4,30

TO LOVE-RU DARKNESS n. 17

€ 4,70

IL RICCIO INNAMORATO n. 5

€ 4,50

PRISON SCHOOL n. 25

€ 4,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 agosto

Origin 5

€ 4,50

Murciélago 8

€ 4,50

Naruto Color 43

€ 3,50

Unemployed Concentration Camp 2

€ 6,50

09 agosto

Nana e Kaoru 2

€ 5,50

Hunter x Hunter 9 4° ristampa

€ 5,50

Black Clover 12

€ 4,50

Bamboo Blade 13

€ 4,50

Sky Violation 11

€ 4,50

Takane & Hana 4

€ 4,50

Fruits Basket 10

€ 4,50

Mobile Suit Gundam 0079 11

€ 4,50

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena 11

€ 4,50

Twin Star Exorcists 12

€ 4,50

Ghost Inn La locanda di Yuna 5

€ 4,50

Battle Royale 3 – 1° Ristampa

€ 6,50

Mary e il fiore della strega 2

€ 7,50

Otaku Teacher 11

€ 6,00

16 agosto

Naruto Color 44

€ 3,50

Buonanotte Punpun 4 – 1° Ristampa

€ 7,50

Devils line 7

€ 4,50

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 10 – 4° Ristampa

€ 4,50

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 13 – 3° Ristampa

€ 4,50

I Cavalieri dello Zodiaco: Episode G Assassin 18

€ 4,50

Seraph of the End 16

€ 4,50

Noragami 17

€ 4,50

Gantz Nuova Edizione 33

€ 4,50

Kenichi 54

€ 4,50

Shin Lupin III 14

€ 4,50

Uno su Centomila 7

€ 6,00

Arpeggio of Blue Steel 15

€ 6,50

Brynhildr nell’oscurità 17

€ 6,50

Zebra 17

€ 7,00

30 agosto

Sankarea – Un amore di zombie 4

€ 4,50

Berserk Collection serie nera 30 – 2° Ristampa

€ 5,50

Berserk Collection serie nera 34 – 2° Ristampa

€ 5,50

Naruto 6 – 3° Ristampa

€ 4,50

Naruto 7 – 3° Ristampa

€ 4,50

Tutti tranne te! 3

€ 4,50

Psycho-Pass 2 – 2

€ 4,50

Anna dai capelli rossi 2

€ 4,50

Blazer Drive 8

€ 4,50

L’Usuraio 23

€ 6,00

Ooku 15

€ 7,50

Saga of Tanya the evil 5

€ 6,50

– J POP –

23 agosto

Atom: The Beginning 5

Danmachi Sword Oratoria 2

Devilman Saga 3

Disegna! – Kakukaku Shikajika 3

Gli Spiriti di Casa Momochi 13

Kakegurui 6

Kingdom 35

Monster Girl 3

Nina Stardust Box

Urataro 2

Wolfsmund 4

30 agosto

Chiisakobe 4

In Cucina Con i Pokemon – Novità del mese!

L’eroe è morto! 8

Medaka Box 12

Oltre le Onde – Shimanami Tasogare 3

Re/Member 15

Super Lovers 8

Sword Art Online: Mother’s Rosario 3

Tokyo Ghoul Anime Book – Novità del mese!

Tokyo Ghoul:Re 12

– FLASHBOOK –

metà agosto

DEATH HALL 09

5,90 €

fine agosto

IGAI THE PLAY DEAD/ALIVE 04

5,90 €

– DYNIT –

29 agosto

Cocoon – Novità del mese!

volume unico – Machiko Kyo – 16,90 €

Shonan Seven 12

6,90 €

Tokyo Kaido 03

19,90 €

– GOEN –

uscite non ancora comunicate

– HIKARI EDIZIONI –

uscite non ancora comunicate

– MAGIC PRESS –

uscite non ancora comunicate