A cura di Fujiko89

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

02 maggio

MY HERO ACADEMIA – LIMITED EDITION n. 14

€ 4,90

THE SEVEN DEADLY SINS – NANATSU NO TAIZAI n. 23

€ 4,30

MY LOVE STORY!! n. 2

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 14

€ 4,30

ONE PIECE n. 86

€ 4,30

09 maggio

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION n. 7

€ 4,70

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 29

€ 4,30

VITA DA SLIME n. 2

€ 4,90

TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE: NIRAI-KANAI n. 3

€ 4,50

LA CULLA DEI DEMONI n. 4

€ 5,90

XXXHOLIC REI n. 4

€ 4,30

AS THE GODS WILL 2 n. 20

€ 4,30

FREAK ISLAND n. 8

€ 4,90

16 maggio

FAIRY TAIL S – SHORT STORIES n. 2

€ 4,90

GINTAMA n. 39

€ 4,90

GUNDAM 0083 – REBELLION n. 9

€ 5,50

TORIKO n. 43

€ 4,30

LDK n. 23

€ 4,30

DEVILMAN G – GRIMOIRE n. 2

€ 5,90

MAGI – ADVENTURE OF SINDBAD n. 14

€ 4,30

23 maggio

CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO n. 2

€ 4,50

TO LOVE-RU DARKNESS n. 16

€ 4,70

RAINBOW DAYS n. 15

€ 4,30

HATSU HARU – LA PRIMAVERA DEL MIO PRIMO AMORE n. 10

€ 4,30

CHILDREN OF THE WHALES n. 5

€ 5,90

BABIL 2 – THE RETURNER n. 15

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 maggio

Akame Ga Kill! 15

€ 5,50

Platinum End 4

€ 4,50

Boruto: Naruto Next Generations 4

€ 4,50

05 maggio

Domestic Girlfriend 4

€ 4,50

Murciélago 7

€ 4,50

Otaku Teacher 10

€ 6,00

10 maggio

Dolly Kill Kill 2

€ 4,50

Naruto Gold 72

€ 4,90

Darwin’s Game 7

€ 4,50

Fruits Basket 7

€ 4,50

Mobile Suit Gundam 0079 8

€ 4,50

Dimension W 10

€ 4,50

Bungo Stray Dogs 8

€ 4,50

Yoku-oni – Desideri Diabolici 3

€ 4,50

Naruto Color 37

€ 3,50

Blazer Drive 5

€ 4,50

Noragami 14

€ 4,50

Sky Violation 8

€ 4,50

Smokin’ Parade 2

€ 6,50

17 maggio

Shin Lupin III 11

€ 4,50

Six Bullets 1 – Novità del mese!

€ 4,50

Amarsi, lasciarsi 6

€ 4,50

Devils line 4

€ 4,50

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G Assassin 15

€ 4,50

Gantz Nuova Edizione 30

€ 4,50

Happiness 4

€ 5,50

Le situazioni di lui & lei 12

€ 5,50

Arte 4

€ 5,50

Perfect Crime 2

€ 5,50

Yuki andrà all’inferno? 4

€ 5,50

24 maggio

I mille colori dell’amore 7

€ 4,50

Ken il Guerriero – Ichigo Aji 4

€ 4,50

Fire Force 7

€ 4,50

Naruto Color 38

€ 3,50

Saga of Tanya the Evil 2

€ 6,50

31 maggio

Hiniiru – Like a moth Flying into the flame 5

€ 4,50

La Leggenda di Arslan 8

€ 4,50

Dragon Jam 15

€ 5,50

Vampire Knight Memories 2

€ 6,50

– J POP –

– FLASHBOOK –

– GOEN –

– DYNIT –

– HIKARI EDIZIONI –

– MAGIC PRESS –

