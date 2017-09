A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Aragami

Titolo internazionale: Aragami

Genere: stealth – azione, avventura, ninja

Piattaforma: Linux, Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Steam, Nintendo Switch

Anno di uscita: Ottobre 2016

Paese: Spagna

Classificazione PEGI: +16 anni

Produttore: Lince Works

Pubblicazione: Lince Works

Titolo in Italia: Aragami

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2016

Lingua: italiano

TRAMA

Aragami è un ninja assassino “non-morto”, in grado di manipolare le ombre a suo piacimento. La sua storia inizia quando viene evocato dallo spirito di Yamiko, una nobile ragazza della città sacra di Kyuryu, che è stata imprigionata dal clan Kaiho nelle segrete della loro fortezza.

La giovane è riuscita a creare una propria proiezione spirituale, per chiedere aiuto al ninja. Ma se Aragami è da solo e utilizza le ombre, il numeroso clan Kaiho utilizza i poteri della luce; perciò sarà uno scontro molto difficile…

Caratteristica del gioco è che si muore con un solo colpo nemico, e che il protagonista non può né difendere né attaccare direttamente, può solo uccidere i nemici di nascosto! L’unico modo per non finire in game over è quello di infiltrarsi tra le ombre per passare inosservato, e di nascondersi il più velocemente possibile se si viene scoperti.

Aragami può pero ricorrere a vari trucchi ninja, come evocare delle creature del buio, usare il teletrasporto per brevi tratti, o creare cloni per distrarre gli avversari.

