Titolo originale: Fallout 4

Titolo internazionale: Fallout 4

Genere: videogames – gioco di ruolo, action – azione, post-apocalittico

Piattaforma: Steam, Xbox, PlayStation

Supporto: bluray o copia digitale

Anno di uscita: Novembre 2015 – a fine 2017 uscirà la versione VR

Paese: Usa

Tratto: storia originale

Classificazione PEGI: +18 anni

Produttore: Bethesda Softworks

Pubblicazione: Bethesda Game Studios

Titolo in Italia: Fallout 4

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2015

Lingua: Doppiaggio italiano

Localizzazione italiana: Synthesis (curiosità: ecco un video intervista sulla traduzione e doppiaggio italiano del gioco)

Trailer, con sottotitoli in italiano



Introduzione in italiano



TRAMA

A inizio gioco di dovrà scegliere se interpretare il marito (Nate) o la moglie (Nora).

La storia inizia la mattina del 23 ottobre 2077 a Sanctuary Hills, un paesino degli Stati Uniti vicino alla città di Boston, a casa di una coppia con un figlio piccolo, Shaun.

Alla porta suona un impiegato della Vault-Tec, che viene a informarti che la tua famiglia è stata ammessa nel Vault 111, il rifugio antiatomico locale.

Pochi minuti dopo, l’allarme avverte che sta per arrivare un attacco nucleare, così non ti rimane che prendere la tua famiglia e correre al rifugio. Mentre scendi sottoterra, vedi un grande fungo atomico, che cambierà per sempre la vita degli abitanti degli Stati Uniti.

Una volta nel Vault, siete tutti invitati a entrare in delle capsule, fatte passare per camere di decontaminazione, ma che in realtà… sono camere di ibernazione.

Comincia così per te e gli altri un sonno di molti anni…

Quando vieni svegliato, vedi dal vetro degli sconosciuti che rapiscono tuo figlio Shaun! Vorresti intervenire, ma non riesci ad aprire la capsula, e anche se stai urlando, vieni congelato di nuovo.

Quando riapri gli occhi, la capsula è finalmente aperta. Il tuo partner è morto. Sono passati 210 anni dalla tua congelazione nel vault, ma non sai quanto sia passato dal rapimento di Shaun.

In un mondo completamente cambiato e post-atomico, dove comunque la gente continua ad uccidersi e farsi guerra, decidi di fare una sola cosa: imbracciare un fucile e trovare tuo figlio, dovunque sia…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DLC ED ESPANSIONI

Automatron

Il DLC Automatron è stato rilasciato il 22 marzo 2016. In questo DLC il protagonista si ritrova a fronteggiare il Meccanista, un personaggio misterioso che scatena i suoi robot in tutto il Commonwealth. Aggiunge un nuovo sistema di costruzione di robot e una nuova compagna robotica, Ada.

Wasteland Workshop

Il DLC Wasteland Workshop è stato rilasciato il 12 aprile 2016. Grazie a questo contenuto scaricabile è possibile progettare e piazzare gabbie per catturare creature vive, come predoni e deathclaw. Wasteland Workshop include anche una serie di nuove opzioni di progettazione per i tuoi insediamenti, come illuminazioni al neon, kit di lettere, tassidermia e altro.

Far Harbor

Il DLC Far Harbor è stato rilasciato il 19 maggio 2016. Questa espansione ti conduce alla ricerca di una giovane donna dispersa. Nel isola di Far Harbor è in corso un conflitto tra sintetici, Figli dell’Atomo e gli abitanti di Far Harbor. Numerose nuove missioni, armi, oggetti, insediamenti .

Contraptions Workshop

Il DLC Contraptions Workshop permette di costruire oggetti come manichini,nastri trasportatori e fuochi d’artificio.

Vault-Tec Workshop

Il DLC Vault-Tec Workshop permette di costruire il proprio Vault. Mette a disposizione del giocatore una grotta sotterranea di grandi dimensioni e molti oggetti per costruire riferiti ai Vault, come intere stanze, corridoi, scale e così via.

Nuka-World

Il DLC Nuka-World aggiunge un nuovo luogo, il Parco Divertimenti Nuka-Cola (meta ambita dai cittadini statunitensi nel periodo pre-bellico; diventato una base per 3 tribù di predoni nel post-bellico) aggiungendo anche nuove quest, armi e creature.

