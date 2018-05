A cura di Joestar291

SCHEDA

Titolo originale: ポケモン – Pokemon Kuesuto

Titolo internazionale: Pokemon Quest

Genere: RPG d’azione

Piattaforma: Nintendo Switch, Android, IOS

Supporto: Download Digitale (gratuito)

Anno di uscita: 2018

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 3 anni

Developer: Game Freak

Publisherse: Nintendo

Author: Game Freak, Pokemon Company, Nintendo

Titolo in Italia: Pokemon Quest

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Lingua: Completamente in Italiano, multilingua

Trailer



Videogames collegati:

-Pokémon Rosso e Verde (Game Boy) 1996

–Pokemon Rosso e Blu (Game Boy) 1998

–Pokemon Giallo (Game Boy) 1998

-Pokémon Oro e Argento (Game Boy Color) 1999

-Pokémon Cristallo (Game Boy Color) 2000

-Pokémon Rubino e Zaffiro (Game Boy Advance) 2002

–Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia (Game Boy Advance) 2004

-Pokémon Smeraldo (Game Boy Advance) 2004

-Pokémon Diamante e Perla (Nintendo DS) 2006

-Pokémon Platino (Nintendo DS) 2008

-Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver (Nintendo DS) 2009

-Pokémon Nero e Bianco (Nintendo DS) 2010

-Pokémon Nero 2 e Bianco 2 (Nintendo DS) 2012

-Pokémon X e Y (Nintendo 3DS) 2013

-Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha (Nintendo 3DS) 2014

-Pokémon Sole e Luna (Nintendo 3DS) 2016

-Pokémon Ultrasole e Ultraluna (Nintendo 3DS) 2017

TRAMA

La trama di questo piccolo capitolo è molto semplice. Partiremo per un’isola tutta a cubetti, per scoprirne i segreti, creare il nostro campo base e fare dei Pokemon i nostri migliori amici.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CARATTERISTICHE

“Il Bazar di Mari” ha provato questo titolo per offrirvi una piccola panoramica e farvi un’idea.

Il gioco nasce come free to play, con acquisti in game che vi permetteranno di velocizzare l’esperienza. Lo scopo di questo simpatico titolo targato Pokemon sarà di condurre una squadra di 3 Pokemon attraverso delle aree dove incontrerete diversi Pokemon nemici, i vostri personaggi si muoveranno nell’ambiente di gioco e attaccheranno autonomamente, tuttavia attraverso dei comandi su touchscreen sarete in grado di fargli eseguire le tipiche mosse, esse saranno apprese tramite l’allenamento del Pokemon e l’avanzare del loro livello, la difficoltà del livello è visibile poco prima di iniziare e vi darà un’idea attraverso il conteggio della potenza totale dei nemici paragonandola alla vostra, permettendovi di capire se la vostra squadra è all’altezza, oppure ha bisogno di più allenamento.

Durante le battaglie i nemici rilasceranno le cosiddette Pietre P che serviranno ad aumentare le due statistiche HP e Potenza di attacco, mentre gli oggetti che distruggerete lungo il vostro percorso dropperano ingredienti per cucinare i piatti nel nostro campo base, in questo caso la cucina avrà la funzione di farvi reclutare nuovi Pokemon a seconda della ricetta che utilizzerete, ovviamente è possibile mescolare ingredienti specifici per creare piatti che risulteranno più appetitosi per i differenti tipi di Pokemon (piatto acqua, fuoco, terra ecc.). Una volta terminata la battaglia saremo riportati al campo base, dove potremo gestire la nostra squadra, cucinare, consultare il Pokedex e personalizzare il Campo Base.

Questo piccolo titolo offrirà molte ore di divertimento e per lo più in modo gratuito. Che aspettate? Correte a prendere la vostra Nintendo Switch e a catturarli tutti!

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Pokemon” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai giocato a questa opera, e vuoi recensirla; consigliarla o sconsigliarla? Vuoi leggere i pareri sull’opera degli altri visitatori del sito? Tutto qua sotto!

Puoi anche discuterne sul nostro Forum.