Titolo originale: Bishojo Senshi Sailor Moon Another Story – (美少女戦士セーラームーン)

Titolo internazionale: Sailor Moon Another Story

Genere: JRPG

Piattaforma: Super Nintendo (Super Famicom)

Anno di uscita: 22 settembre 1995

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: adatto a tutti

Tratto: ispirato al manga “Sailor Moon” di Naoko Takeuchi; ma il gioco ha una trama alternativa

Developer: Angel

Publisherse: Angel

In Italia: inedito. Ufficialmente, il gioco non è mai arrivato in Occidente (esiste in rete una versione in inglese, fatta da alcuni fan)

Intro e inizio del gioco (versione inglese)



TRAMA

XXX secolo, dal profondo dello spazio appare una malvagia entità di nome Apsu, che sta cominciando ad alterare il corso della storia.

Nel frattempo, nel XX secolo, le guerriere Sailor non solo si trovano nuovamente ad affrontare loro vecchi nemici tornati in vita, ma anche delle nuove e temibili avversarie: le Oppositio Senshi.

Nella prima immagine, Gli Hell’s Destiny:

Pag 1 da sinistra a destra: Majin Shaman Apsu – Ashar

Pag 2 da sinistra a destra in alto: Kishar – Sin- Nabu – Ishtar-Marduk-Nergal

I NUOVI PERSONAGGI

Majin Shaman Apsu: È la dea della distruzione che adoravano i babilonesi ed è a capo degli Hell’s Destiny. Cerca di riscrivere la storia per impossessarsi del cristallo d’argento.

Ashar: fratello minore di Sin. Il suo nome è quello del dio del cielo babilonese.

Kishar: animaletto da compagnia di Ashar. Il suo nome è quello della consorte del dio Ashar.

Le Oppositio Senshi: gruppo di cinque guerriere al serivizio di Apsu che, come da nome, si “oppongono” alle guerriere Sailor.

Sin: Si oppone a Sailor Moon. Si Allea con Apsu per vendicarsi di Neo Queen Serenity, colpevole a suo dire di aver lasciato morire i genitori della ragazza durante l’attacco di Black Moon. Sin è il dio della luna babilonese.

Nabu: Si oppone a Sailor Mercury. Essa si allea con Apsu poiché convinta che che la società del XXX secolo si basi troppo su un potere che non è eterno. Nabu è il dio babilonese della saggezza.

Ishtar: Si oppone a Sailor Venus. La piú debole del gruppo, combatte unicamente per essere vicina all’amica Nabu e per avere l’approvazione di Apsu. Ishtar è la dea babilonese della fertilità.

Marduk: Si oppone a Sailor Jupiter. Si allea con Apsu poiché convinta che il cristallo d’argento sia la causa di tutte le guerre passate. Marduk è il re babilonese degli dei.

Nergal: Si oppone a Sailor Mars. Ossessionata dal potere, si allea con Apsu solo per poter acquisirne sempre di piú. Nergal è il dio del fuoco babilonese.

OPERE RELATIVE

Manga:

– Sailor Moon

– Sailor Moon: Short Stories spinoff con storie brevi dedicate alle protagoniste

– Codename Sailor V – prequel/spinoff, dedicato a Sailor Venus

Serie tv, anime:

Prima Saga

– 1 Sailor Moon

– 2 Sailor Moon R (Sailor Moon La Luna Splende)

– 3 Sailor Moon S (Sairlo Moon e il Cristallo del Cuore)

– 4 Sailor Moon Super S (Sailor Moon e il Mistero dei Sogni)

– 5 Sailor Moon Stars (Petali di Stelle per Sailor Moon)

Seconda Saga (remake)

-1 Sailor Moon Crystal

-2 Sailor Moon Crystal 2

-3 Sailor Moon Crystal 3

Film d’animazione:

– “Sailor Moon R: La promessa della rosa”

– “Sailor Moon – Cuori sul ghiaccio”

– “Sailor Moon – Il buco nero dei sogni”

