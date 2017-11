A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shinobido: Imashime – (忍道 戒)

Titolo internazionale: Shinobido: Way of the Ninja

Genere: stealth

Piattaforma: Playstation 2

Supporto: 1 cd

Anno di uscita: 2005

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 16

Produttore: Spike, Acquire

Pubblicazione: Spike

Titolo in Italia: Shinobido: Way of the Ninja

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Lingua: inglese

TRAMA

Un ninja si risveglia sulla riva di un fiume, e si rende conto con spavento di aver perso la memoria. Attirato da un gatto ad una baracca abbandonata, trova ad attenderlo un messaggio che lo informa di essere Goh “il Corvo” del clan Asuka, e che i suoi ricordi sono stati dispersi sotto forma di gemme luminescenti.

Se vuole scoprire qualcosa del suo passato, continua il messaggio, deve rivolgersi al signore di Utakata, lord Ichijo: questo sarà solo il punto di partenza per scoprire che ne é stato del suo Clan e nel contempo per collaborare al destino della regione, prossima ad una guerra.

Realizzato dagli stessi sviluppatori della serie “Way of the Samurai”, che ha riscosso soprattutto nel secondo episodio un grande successo, questo “Way of the Ninja” rappresenta il pioniere di una nuova serie denominata appunto “Shinobido”. Si tratterà fondamentalmente di uno stealth game a missioni: dopo la prima missione di tutorial, Goh si troverà al proprio nascondiglio e gli verranno volta per volta recapitate delle proposte di missioni speciali inviate dai tre signori feudali che si contendono il controllo di Utakata.

In base alla difficoltà, alla ricompensa ed alla natura stessa della missione (omicidio, ricognizione, furto, eccetera) il protagonista potrà decidere quale fazione servire, modificando così non solo l’andamento della guerra, ma anche la stima che ciascuna fazione proverà nei suoi confronti.

Il finale varia in base alle missioni e scelte compiute dal giocatore.

CURIOSITA’

– Il successo del gioco in Giappone ha portato alla creazione di una expansion pack che è stata rilasciato esclusivamente per il mercato giapponese. Il pacchetto, intitolato Shinobido Takumi e pubblicato nel giugno 2006, contiene 130 missioni fan-made che sono state giudicate e selezionate dallo staff di sviluppo Spike. (informazione tratta da Wikipedia)

COMMENTI

