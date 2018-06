A cura di Joestar291

SCHEDA

Titolo originale: スーパーマリオ オデッセイ – Sūpā Mario Odesse

Titolo internazionale: Super Mario Odyssey

Genere: Platform, Avventura

Piattaforma: Nintendo Switch

Supporto: Scheda di gioco, Digital download

Anno di uscita: 2017

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 7 anni

Developer: Nintendo EPD

Publisherse: Nintendo

Author: Kenta Motokura

Titolo in Italia: Super Mario Odyssey

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Lingua: Completamente in Italiano

Videogames collegati:

Super Mario Bros. (Famicom/NES) 1985

Super Mario Bros.: The Lost Levels (Famicom Disk System) 1986

Super Mario Bros. 2 (NES) 1988

Super Mario Bros. 3 (Famicom/NES) 1988

Super Mario Land (Game Boy) 1989

Super Mario World (Super Famicom/Super NES) 1990

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (Game Boy) 1992

Super Mario 64 (Nintendo 64) 1996

Super Mario Sunshine (Nintendo GameCube) 2002

New Super Mario Bros. (Nintendo DS) 2006

Super Mario Galaxy (Wii) 2007

New Super Mario Bros. (Wii) 2009

Super Mario Galaxy 2 (WII) 2010

Super Mario 3D Land (Nintendo 3DS) 2011

New Super Mario Bros. 2 (WII U) 2012

New Super Mario Bros. U (Wii U) 2012

Super Mario 3D World (WII U) 2013

TRAMA

Il nostro idraulico preferito ritorna sulla scena in grande stile su Super Mario Odyssey! In questo nuovo capitolo vediamo Mario di nuovo alle prese con il malvagio Bowser, questa volta il tiranno decide di rapire la Principessa Peach con l’aiuto dei Broodals per fare della principessa la sua sposa, il nostro eroe corre in soccorso di Peach sull’aeronave di Bowser, tuttavia, viene rapidamente sconfitto da Bowser grazie al suo cappello che scaraventa Mario fuori dal mezzo, così Bowser schernisce Mario distruggendo il suo amato cappello. Mario appena risvegliatosi fa la conoscenza di Cappy, uno spirito a forma di cilindro, Cappy spiega a Mario che Bowser ha rapito sua sorella Tiara e che lui è intenzionato a salvarla, così assume le sembianze dell’amato cappello rosso e si allea con Mario, insieme partono per raggiungere i numerosi regni che sono stati vittime di Bowser e i Broodals e salvare le proprie amate, inconsapevoli delle grandi avventure e delle numerose inside che li attendono.

CARATTERISTICHE

In Super Mario Odyssey avremo la totale libertà di spostarci tra i 17 regni proposti dal gioco, tutti caratterizzati da una tematica legata alla natura ben definita, per esempio il Regno delle Sabbie (Tostalandia) oppure il Regno della Selva (Orto Botanico). Ogni regno ha nemici e abitanti specifici a seconda dell’area in cui ci troviamo, inoltre avrà la sua valuta, non utilizzabile in altri regni ma spendibile per acquistare costumi e accessori particolari o adesivi per la nostra nave da spostamento. In questo capitolo controlleremo Mario e Cappy allo stesso momento, avendo così la possibilità di attuare mosse speciali oppure salti più lunghi o raggiungere altezze maggiori, lanciando Cappy possiamo assumere il controllo di un nemico, ottenendo così le sue abilità peculiari che spesso sono necessarie per raggiungere determinati luoghi o svolgere funzioni differenti. Lo scopo principale è quello di muoverci all’intero dell’area di gioco e raccogliere quante più Lune possiamo, esse serviranno ad avanzare tra i vari capitoli del gioco e raggiungere nuovi regni, alcune di esse risulteranno più semplici di altre da ottenere, ma il livello di gioco è abbastanza semplice e accessibile anche ai giocatori più giovani. Non mancano battaglie boss e per i nostalgici sono presenti sezioni 2D che ci porteranno indietro nel tempo, il tutto accompagnato da musiche a 8bit (nelle sezioni 2D) e musiche orchestrate a tema, insomma un’avventura tutta da scoprire che ci ruberà parecchie ore.

CURIOSITA’

– Il gioco è dotato di un multiplayer locale, dove un giocatore controlla Mario mentre il secondo controllerà Cappy.

– Nel gioco non esiste un vero e proprio game over, infatti, ogni volta che saremo sconfitti, perderemo dieci monete, facilmente recuperabili appena rientrati in gioco.

– Ottenuto un determinato numero di Lune, sarà possibile sbloccare un regno segreto che metterà alla prova le nostre abilità

