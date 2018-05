A cura di Joestar291

SCHEDA

Titolo originale: Tekken 7

Titolo internazionale: Tekken 7

Genere: Azione, Picchiaduro

Piattaforma: Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Cabinato Arcade

Supporto: 1 DVD

Anno di uscita: Arcade 2015, Console 2017

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 16 anni

Developer: Bandai Namco

Publishers: Bandai Namco

Author: Katsuhiro Harada

Titolo in Italia: Tekken 7

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Lingua: Inglese e Giapponese parlato, sottotitolato in Italiano e menù Italiano

Trailer



Videogames collegati:

–Tekken (playstation 1) 1994

–Tekken 2 (playstation 1 ) 1996

–Tekken 3 (playstation 1 ) 1998

–Tekken Tag Tournament (playstation 2) 2000

–Tekken Advance (Game Boy Advance ) 2002

–Tekken 4 (playstation 2 ) 2003

–Tekken 5 (playstation 2) 2004

–Tekken 5: Dark Resurrection (playstation portable, playstation3) 2006

-Tekken 6 (Playstation 3, Xbox 360) 2009

-Tekken 6: Bloodline Rebellion (playStation 3, Xbox 360, PSP) 2010

-Tekken Tag Tournament 2 (playstation 3, Xbox 360) 2011

TRAMA

“Tekken 7” riprende la saga della famiglia Mishima, e delle due fazioni della Mishima Zaibatsu e la G Corporation, che si danno battaglia generando caos. In questo ultimo capitolo la storia verrà narrata attraverso un giornalista in cerca di risposte.

Heihachi decide di riprendere il controllo della Mishima Zaibatsu, successivamente incontrerà Claudio Serafino e lo persuaderà ad unirsi a lui nella lotta del gene maledetto. Nel frattempo Lars Alexanderson trova e salva Jin Kazama in fuga, a loro due si uniscono poi Lee Chaolan e Aliza Boskonovitch.

Con lo sviluppo della storia si viene a sapere che l’ospite di casa Capcom, Akuma/Gouki, promise a Kazumi (la defunta moglie di Heihachi) di uccidere Heihachi e Kazuya. Akuma ingaggerà battaglia con Heihachi sconfiggendolo, poi attaccherà Kazuya ma verrà intralciato da un attacco a sorpresa di Heihachi, l’attenzione si sposta così poi su uno scenario di distruzione, dove finalmente Heihachi si scontrerà con il figlio Kazuya per mettere la parola fine al caos che imperversa nel mondo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CARATTERISTICHE

Come tutti i titoli di Tekken, il gioco è il classico picchiaduro ad incontri, alcune arene presentano elementi dinamici e distruttibili come il pavimento a seguito di ripetute cadute dei giocatori, il gioco presenta una nuova modalità chiamata Battaglia Tesoro, essa è il sostituto della classica Battaglia Fantasma, permetterà al giocatore di avanzare di grado con i 36 personaggi disponibili e inoltre attraverso incontri speciali saremo in grado di sbloccare elementi aggiuntivi per la massiccia personalizzazione del vestiario dei combattenti, nel gioco è presente un ulteriore modalità che ci permetterà di vestire i panni dei diversi personaggi a turno non presenti nella modalità storia “La saga dei Mishima” e di scoprire dove si trovavano e cosa facevano ponendoci due facce della stessa medaglia. Non mancano la classica modalità Arcade, la modalità Online per gli scontri con i vari utenti sparsi per il mondo e la modalità offline per gli scontri in modalità locale. Il rimanente del gioco si compone nella modalità Teatro dove potremo rivedere Cutscene e Immagini Promo, la Personalazzazione dei personaggi e della colonna sonora degli stage di combattimento, in questo titolo sono presenti le OST di tutti i titoli precedenti e saranno utilizzabili in ogni fase di gioco, in finale abbiamo le Opzioni e la Pratica.

CURIOSITA’

– In questo titolo fanno la loro comparsa 10 nuovi personaggi: Akuma, Claudio Serafino, Josie Rizal, Gigas, Lucky Chloe, Katarina Alves, Shaheen, Kazumi Mishima; Master Raven

– Alcuni dei personaggi classici non sono presenti nel rooster come: Lei, Anna Williams, Raven, Mokujin.

– Nei DLC sono presenti altri Guest come Noctis da FINAL FANTASY XV e Geese Howards da KOF e il ritorno della tanto amata Tekken Bowl mode dove potremo sfidarci a colpi di strike con i nostri personaggi preferiti.

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Tekken” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai giocato a questa opera, e vuoi recensirla; consigliarla o sconsigliarla? Vuoi leggere i pareri sull’opera degli altri visitatori del sito? Tutto qua sotto!

Puoi anche discuterne sul nostro Forum.