Titolo originale: 24-ji, Kimi no Heart wa Nusumareru ~Kaitou Jade~ – (24時、君のハートは盗まれる~怪盗ジェイド~)

Titolo internazionale: Your Heart will be Stolen at the 24th Hour – Phantom Thief Jade

Genere: visual novel doppiata – mistero, yaoi, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: Marzo 2004

Paese: Giappone

Piattaforma Pc

Developer: Pink Clover

Publisher: Pink Clover

Scenario: Tsushima Mio

Character design: Amano Kaoru

Titolo in Italia: inedito

Reperibilità: facilmente reperibile in lingua inglese, tradotto amatorialmente dal gruppo Aarinfantasy

Sigle

opening

“Limit Night” by Uran

Trailer (sottotitolato in inglese)



TRAMA

Makoto Aizawa si trasferisce nell’Accademia Hakou, dove tutti gli studenti hanno capacità fuori dal normale. Lui e gli altri ragazzi con poteri sovrannaturali, sono chiamati “maghi” e messi in una sezione speciale chiamata “Dipartimento Magico”.

Ma nella scuola c’è anche un misterioso ladro, chiamato Fantasma Jade, che di notte si muove per il dormitorio. Sentendosi minacciato, e per proteggere anche suo cugino Yuki, Makoto inizia una lunga investigazione per scoprire chi ci sia dietro questo ladro. Ma ha solo 24 ore di tempo…

CURIOSITA’

– Ci sono 19 finali (route) diversi, a seconda delle scelte fatte nella trama. 3 per Yuki, Shuuichirou, Yuusuke e Misaki, e 7 per Ren. Alcuni sono cattivi, altri buoni.

