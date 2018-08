A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Enigma

Genere: visual novel – avventura, fantasy, mistero

Rating: + 18 anni

Anno di pubblicazione: 2016

Paese: Giappone

Developer: Uzumeya

Publishers: Uzumeya

In Italia: la visual novel è stata ufficialmente pubblicata in lingua inglese dalla Fruitbat Factory, ed è disponibile su Steam anche per gli utenti italiani (ma solo in lingua inglese).

Link al gioco su steam (con anche il trailer) https://store.steampowered.com/app/494100/ENIGMA/

Anno di pubblicazione: 2016

Sigle

OP “Theme of ENIGMA” by mineko

ED “Mind Trace” by mineko

TRAMA

Una terribile epidemia affligge l’umanità, e sembra non esistere una cura. Chester, un ragazzo ammalato e prossimo alla morte, naufraga e arriva per caso nella solitaria isola di Carlyle.

Qua viene accolto gentilmente dai pochi abitanti del paesino; ma lui intuisce subito che c’è qualcosa che non va.

Inoltre scopre che l’isola ha al suo interno una misteriosa foresta bianca, che porta lo stesso nome della sua malattia: Enigma.

COPERTINE clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La visual novel non è doppiata

– Il gioco ha ben 19 finali diversi, ma alcuni non possono essere scelti la prima volta che si gioca.

– I finali sono: 7 possibili con Lauro, 7 con Ignis, e 5 Envirio.

– Il vero, dove vengono risolti tutti i misteri, è il migliore con Envirio.

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.