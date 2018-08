A cura di S.

Titolo originale: Lamento -Beyond the Void-

Genere: visual novel – azione, fantasy, mistero, sentimentale, yaoi

Piattaforma: Pc

Anno di uscita: Ottobre 2006

Paese: Giappone

Rating: adatto ad un pubblico adulto (+18)

Developer: Nitro+chiral

Publisher: Nitro+chiral

Scenario: Fuchii Kabura

Artist: Tatana Kana

Composer: Zizz Studio

In Italia: inedito

Reperibilità: facilmente reperibile in lingua inglese

Per informazioni https://vndb.org/v432 (ci sono patch per diverse lingue… ma non l’italiano!)

Sigle

opening

Itou Kanakon – “Lamento”

ending

Itou Kanakon – “Denshou no Uta -verum”

Itou Kanakon – “When The End”

Itou Kanakon – “Tataeshi Tatakai no Uta”

TRAMA

In un mondo fantasy vive il popolo Ribika, i cui membri sono simili a noi, ma hanno orecchie e code da gatto, e stanno prevalentemente nelle foreste.

Un giorno però una terribile maledizione, chiamata “Void” (vuoto) si insinua nella loro terra; sotto forma di una macchia rossa che ricopre tutto ciò che incontra; rendendo piante e animali impossibili da toccare; e da lì il cibo comincia così a scarseggiare.

Nel villaggio di Karou si rischia di morire di fame, così si decide di fare un macabro sorteggio. Tra tutti gli abitanti verrà preso uno a caso che diventerà un “sacrificio”, e verrà ucciso per nutrire gli altri.

Konoe, un ragazzo povero e orfano, vede comparire su se stesso degli strani segni dopo una notte di incubi, e le sue orecchie e coda diventano nere.

Sicuro di essere stato infettato dalla maledizione, e pauroso di essere stato scelto come “sacrificio”, Konoe scappa per raggiungere la città di Ransen, per cercare una soluzione ai suoi guai…

Starà al giocatore decidere quale strada far intraprendere al protagonista, per scoprire tutti i misteri irrisolti. E anche con quale personaggio fargli avere una relazione. Ci sono finali diversi, a seconda delle decisioni scelte.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Il gioco ha 10 finali; 3 per Rai, 2 per Asato, 2 per Bardo e 1 per Rasel, Froud e Verg. I finali possono essere a loro volta “buoni” o “cattivi”.

– Il “vero finale” dovrebbe essere il buono di Asato (ma non è certo!)

– E’ un videogioco BL famoso, tanto che oltre a romanzi e manga ufficiali (usciti dopo la visual novel) esiste molto materiale non ufficiale realizzato dai fan.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Konoe – Hatano Kazutoshi

Asato – Haruno Kaze

Bardo – Blacky

Froud – Sasanuma Akira

Kaltz – Kojirou

Rai – Morikawa Toshiyuki

Razel – Inuno Chuusuke

Verg – Oiri-hana

Firi – Sakurazuka Jun’ichi

OPERE RELATIVE

Manga

– Lamento – Beyond the Void

Light Novel

– Lamento -BEYOND THE VOID- expiatio

RECENSIONI

