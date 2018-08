A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Myself;Yourself – (マイセルフ;ユアセルフ)

Titolo internazionale: Myself;Yourself

Genere: visual novel – drammatico, scolastico, sentimentale

Rating: + 12 anni

Anno di pubblicazione: Dicembre 2007

Paese: Giappone

Piattaforma: Playstation 2

Developer: Yeti

Director: Nakazawa Takumi

Character design: Matsumoto Katsuji, Sasaki Mutsumi

Scenario: Edge Works

In Italia: inedito

Per informazioni: https://vndb.org/v1151

Sigle

KAORI – First OP “Day-break”

Itou Kanako – Second OP “ivy”

Koshimizu Ami – Nanaka ED “ANOTHER WORLD”, True ED “Myself ; Yourself”

Murata Ayumi – Hinako ED “Hajimete no Kiss?

Nakahara Mai – Asami ED “Haru no Kiss”

TRAMA

Dopo 5 anni trascorsi a Tokyo, Hidaka Sana torna nella sua piccola città natale, e scopre che le cose non sono cambiate poi molto. Prima di raggiungere il suo appartamento, Sana decide di andare a visitare un tempio in cui giocava spesso da bambino; lì nota che una ragazza lo osserva, ma non la riconosce.

Il giorno dopo scopre che quella ragazza era Nanaka Yatsushiro, una sua amica d’infanzia a cui, prima di partire, aveva regalato il ferma-capelli che la ragazza indossa ancora…

IMMAGINI clicca per ingrandire

Personaggio – Doppiatore

Hidaka Sana – Tachibana Shinnosuke

Yatsushiro Nanaka – Koshimizu Ami

Wakatsuki Shuusuke – Koyasu Takehito

Fujimura Yuzuki – Toyoguchi Megumi

Hoshino Asami – Nakahara Mai

Mochida Hinako – Murata Ayumi

Oribe Aoi – Kaneda Tomoko

Wakatsuki Shuri – Tamura Yukari

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Myself;Yourself: Sorezore no Finale – sequel

Light Novel

– Myself ; Yourself Sorezore no Overture

Anime

– Myself;Yourself – serie tv

– Myself ; Yourself Specials – oav

RECENSIONI

