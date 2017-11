A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Fata morgana no Yakata – (ファタモルガーナの館)

Titolo internazionale: The House in Fata Morgana

Genere: visual novel doppiata – avventura, gotico, mistero, soprannaturale, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2012

Paese: Giappone

Piattaforme: Nintendo 3DS, Playstation Vita, Steam

Developer: Novectacle

Publishers Dramatic Create, FuRyu Corporation, MangaGamer, Novectacle, Neira Norte Team

Scenario: Hanada Keika

Artist: Kanemune, Moyataro

Composer: Gao, Mellok’n, Moriya Takaki, Razuna Aikawa, Tsutsumi Yusuke

Vocals: Gao

Director: Hanada Keika

Titolo in Italia: The House in Fata Morgana

Anno: Maggio 2016

In Italia: il gioco è disponibile su Steam, ma in lingua inglese link al gioco.

Editore: MangaGamer

Per informazioni aggiuntive: https://vndb.org/v12402

Trailer inglese



TRAMA

In una non specificata località in Europa, si trova una soffocante foresta, con al centro una grande e vecchia casa: una villa maledetta, che nel corso degli anni è stata teatro di avvenimenti insoliti e misteriosi.

E’ in questa casa che si sveglia il protagonista, senza memoria. Viene accolto dalla cameriera della casa, dai lunghi capelli neri, che lo accompagnerà poi in una lunga investigazione.

Raccogliendo indizi e prove, bisognerà scoprire cosa è successo agli abitanti della casa in epoca passata, e recuperare i ricordi del protagonista, per quanto dolorosi potranno essere.

Il finale della visual novel cambierà in base alle scelte fatte.

Nota: al contrario di molte visual novel, in questa non ci sono scelte sentimentali da fare, nè scene sessuali (ma il gioco è per adulti per i temi trattati e alcuni avvenimenti violenti). Lo stesso autore Hanada Keika ha dichiarato (traduco in italiano dall’inglese): “‘The House in Fata Morgana’ è un romanzo visivo, ma non è un dating sim o un otome game. Non è specificamente destinato agli uomini o alle donne, ma a tutti coloro che amano le storie e i misteri”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!