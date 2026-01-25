anime – A MISANTHROPE TEACHES A CLASS FOR DEMI-HUMANS – di Akira Iwanaga

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Jingai Kyoushitsu no Ningengirai Kyoushi – (人外教室の人間嫌い教師)

Titolo internazionale: A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans

Genere: serie tv – scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: light novel

Director: Akira Iwanaga

Series composition: Katsuhiko Takayama

Director of Photography: Kenji Takehara

Character design: Maiko Okada

Music: Makoto Miyazaki

Studios: asread.

Titolo in Italia: A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Ningen” by Masayoshi Ōishi

Ending Theme:

“Ningen Come True” by Sora Amamiya, Saori Ōnishi, Maria Naganawa, & Rui Tanabe

Trailer:



TRAMA

Rei Hitoma è un uomo solitario, segnato da traumi che lo hanno portato a isolarsi dal mondo. In cerca di una vita tranquilla, accetta un lavoro come insegnante in una scuola femminile sperduta, scoprendo però che l’istituto è dedicato all’educazione di semiumani che aspirano a diventare completamente umani.

Paradossalmente, proprio lui – che detesta le relazioni umane – dovrà guidare studenti che idealizzano l’umanità più di chiunque altro.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Toshiki Masuda – Rei Hitoma

Maria Naganawa – Sui Usami

Rui Tanabe – Tobari Haneda

Saori Ōnishi – Isaki Ōgami

Sora Amamiya – Kyōka Minazuki

