anime – A MISANTHROPE TEACHES A CLASS FOR DEMI-HUMANS – di Akira Iwanaga

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Jingai Kyoushitsu no Ningengirai Kyoushi – (人外教室の人間嫌い教師)
Titolo internazionale: A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans
Genere: serie tv – scolastico, soprannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 4 – in corso (previsti 13)
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025 – in corso
Rete tv giapponese: AT-X
Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)
Tratto: light novel

Director: Akira Iwanaga
Series composition: Katsuhiko Takayama
Director of Photography: Kenji Takehara
Character design: Maiko Okada
Music: Makoto Miyazaki
Studios: asread.

Titolo in Italia: A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no

Sigle:
Opening Theme:
“Ningen” by Masayoshi Ōishi
Ending Theme:
“Ningen Come True” by Sora Amamiya, Saori Ōnishi, Maria Naganawa, & Rui Tanabe

Trailer:

TRAMA

Rei Hitoma è un uomo solitario, segnato da traumi che lo hanno portato a isolarsi dal mondo. In cerca di una vita tranquilla, accetta un lavoro come insegnante in una scuola femminile sperduta, scoprendo però che l’istituto è dedicato all’educazione di semiumani che aspirano a diventare completamente umani.
Paradossalmente, proprio lui – che detesta le relazioni umane – dovrà guidare studenti che idealizzano l’umanità più di chiunque altro.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi
Toshiki Masuda – Rei Hitoma
Maria Naganawa – Sui Usami
Rui Tanabe – Tobari Haneda
Saori Ōnishi – Isaki Ōgami
Sora Amamiya – Kyōka Minazuki

OPERE RELATIVE

Light Novel
– Jingai Kyoushitsu no Ningengirai Kyoushi

Manga
– Jingai Kyoushitsu no Ningengirai Kyoushi

