anime – A STAR BRIGHTER THAN THE SUN – di Sayaka Kobayashi

SCHEDA

Titolo originale: Taiyō Yori mo Mabushii Hoshi – (太陽よりも眩しい星)

Titolo internazionale: A Star Brighter Than the Sun

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: Atx

Trasmissione: giovedì alle 23:56 (JST)

Tratto: manga

Director: Sayaka Kobayashi

Series composition: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Jin Feng Zeng

Music: Miki Sakurai, Natsumi Tabuchi

Studios: Kai

Titolo in Italia: A Star Brighter Than the Sun

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Prime Video Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“Stellar Days” by Motohiro Hata

Ending Theme:

“Saishin-wa” (Latest Episode) by Wanuk

Trailer:



TRAMA

Sae Iwata è una ragazza solare ma insicura del proprio aspetto fisico, più robusto della media. Fin da bambina ha sempre avuto un debole per Koki Kamishiro, un compagno di classe più piccolino rispetto agli altri, ma dal sorriso dolce e rassicurante. Col passare degli anni, però, le cose sono cambiate: alle scuole medie Koki è diventato un ragazzo affascinante, alto, popolare e apparentemente irraggiungibile.

Quando i due vengono scelti per far parte della commissione del festival sportivo, Sae si ritrova a lavorare fianco a fianco con il ragazzo che non ha mai dimenticato. E così, quel primo amore infantile che credeva sopito torna lentamente a brillare più forte e luminoso che mai, proprio come una stella che non smette di splendere.

DOPPIATORI

Edizione italiana

Adattamento: Grazia Esposito

Direzione del doppiaggio: Guido Micheli

Doppiatori italiani

Alex Polidori – Kōki Kamishiro

Sara Labidi – Sae Iwata

Doppiatori giapponesi

Minori Fujidera – Sae Iwata

Yūki Ono – Koki Kamishiro