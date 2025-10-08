anime – A STAR BRIGHTER THAN THE SUN – di Sayaka Kobayashi

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Taiyō Yori mo Mabushii Hoshi – (太陽よりも眩しい星)
Titolo internazionale: A Star Brighter Than the Sun
Genere: serie tv – scolastico, sentimentale
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: Atx
Trasmissione: giovedì alle 23:56 (JST)
Tratto: manga
Director: Sayaka Kobayashi
Series composition: Yasuhiro Nakanishi
Character design: Jin Feng Zeng
Music: Miki Sakurai, Natsumi Tabuchi
Studios: Kai
Titolo in Italia: A Star Brighter Than the Sun
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Prime Video Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
Opening Theme:
“Stellar Days” by Motohiro Hata
Ending Theme:
“Saishin-wa” (Latest Episode) by Wanuk
Trailer:
TRAMA
Sae Iwata è una ragazza solare ma insicura del proprio aspetto fisico, più robusto della media. Fin da bambina ha sempre avuto un debole per Koki Kamishiro, un compagno di classe più piccolino rispetto agli altri, ma dal sorriso dolce e rassicurante. Col passare degli anni, però, le cose sono cambiate: alle scuole medie Koki è diventato un ragazzo affascinante, alto, popolare e apparentemente irraggiungibile.
Quando i due vengono scelti per far parte della commissione del festival sportivo, Sae si ritrova a lavorare fianco a fianco con il ragazzo che non ha mai dimenticato. E così, quel primo amore infantile che credeva sopito torna lentamente a brillare più forte e luminoso che mai, proprio come una stella che non smette di splendere.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Edizione italiana
Adattamento: Grazia Esposito
Direzione del doppiaggio: Guido Micheli
Doppiatori italiani
Alex Polidori – Kōki Kamishiro
Sara Labidi – Sae Iwata
Doppiatori giapponesi
Minori Fujidera – Sae Iwata
Yūki Ono – Koki Kamishiro
RECENSIONI