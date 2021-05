anime – AFRICA NO SALARYMAN – di Tetsuya Tatamitani

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Africa no Salaryman – (アフリカのサラリーマン)

Titolo internazionale: Businessmen in Africa / African Office Worker

Genere: serie tv – Slice of Life, Comedy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2019

Rete tv giapponese:

Trasmissione: lunedì alle 00:30 (JST)

Tratto: web manga di Gamu

Director: Tetsuya Tatamitani

Series Composition: Tetsuya Tatamitani

Script: Yuichiro Momose

Character design: pH Studio

Music: Tako Yamaguchi

Studios: Hotzipang

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano sulla tv online VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Africa no Salaryman

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening

“Soul Flag” by Hiro Shimono

Ending

“White-Collar Elegy” by Akio Ohtsuka

Trailer



TRAMA

Il Leone è il re della savana, ma in verità è un calmo senpai amante della famiglia, e da anni impiegato dell’azienda africana dove fa da senpai al fin troppo ligio e serio Lucertola, e al pigro Tucano. Dovendo affrontare riunioni di lavoro, litigi in famiglia, richieste dal presidente tartaruga, e molto altro ancora in una serie di strambe e simpatiche avventure!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Leone-senpai – Akio Ōtsuka

Lucertola – Kenjiro Tsuda

Tucano – Hiro Shimono

Presidente Tartaruga – Akira Ishida

Shishimura – Eri Kitamura

Gorimi – Yui Ogura

Criceto assasino – Hina Kino

Caracal – Hiroshi Kamiya

Rateru -Tatsuhisa Suzuki

Vite – Soma Saito

RECENSIONI