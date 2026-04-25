anime – AGENTS OF THE FOUR SEASONS: Dance of Spring – di Ken Yamamoto

Anime anime A Fantasy anime Sentimentale anime Serie Tv anime

Condividi:

Share on Pinterest Share on Reddit Share on WhatsApp Share on Telegram
4 1 Vota
Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Shunkashuutou Daikousha: Haru no Mai – (春夏秋冬代行者 春の舞)
Titolo internazionale: Agents of the Four Seasons: Dance of Spring
Genere: serie tv – fantasy, sentimentale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 6 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)
Tratto: light novel “Gli agenti delle quattro stagioni

Director: Ken Yamamoto
Series composition: Ayumu Hisao
Script: Ayumu Hisao, Tomomi Kawaguchi
Character design: Namiko Torii
Music: kensuke ushio
Studios: Wit Studio

Titolo in Italia: Agents of the Four Seasons: Dance of Spring
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no

Sigle:
Opening Theme:
“Petals feat. Kase” by Orangestar
Ending Theme:
“Hana Ikada feat. Kase” by Orangesta

Trailer:

TRAMA

Molto tempo fa gli dei delle stagioni affidarono agli esseri umani il potere di governare il ciclo dell’anno, dando vita agli Agenti delle Quattro Stagioni, custodi dell’equilibrio del mondo.
Ma da dieci anni l’Agente della Primavera, Hinagiku Kayo, è scomparsa, condannando la terra a un inverno eterno.
Quando improvvisamente torna libera, Hinagiku intraprende un viaggio insieme alla sua guardia del corpo Sakura per riportare la primavera nel mondo. Ma mentre cercano di ristabilire l’equilibrio perduto, una domanda resta senza risposta: che fine hanno fatto gli altri Agenti?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yoshino Aoyama – Sakura Himedaka
Yuka Nukui – Hinagiku Kayō
Hime Sawada – Nadeshiko Iwaizuki
Kana Hanazawa – Kōbai Yukiyanagi
Nao Tōyama – Nazuna
Ranko Baba – Ayame Hazakura
Satoshi Hino – Itechō Kangetsu
Shōgo Sakata – Rōsei Kantsubaki
Sumire Uesaka – Ruri Hazakura
Taku Yashiro – Rindō Azami

OPERE RELATIVE

Light novel
Gli agenti delle quattro stagioni

Manga
– Agents of the Four Seasons – Dance of Spring
– Shunkashūtō Daikōsha – Moka Momoyo

RECENSIONI

Ti potrebbe interessare...
0 Commenti
Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
0
Lascia una recensione!x