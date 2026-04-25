anime – AGENTS OF THE FOUR SEASONS: Dance of Spring – di Ken Yamamoto

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Shunkashuutou Daikousha: Haru no Mai – (春夏秋冬代行者 春の舞)
Titolo internazionale: Agents of the Four Seasons: Dance of Spring
Genere: serie tv – fantasy, sentimentale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 6 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)
Tratto: light novel “Gli agenti delle quattro stagioni”
Director: Ken Yamamoto
Series composition: Ayumu Hisao
Script: Ayumu Hisao, Tomomi Kawaguchi
Character design: Namiko Torii
Music: kensuke ushio
Studios: Wit Studio
Titolo in Italia: Agents of the Four Seasons: Dance of Spring
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Petals feat. Kase” by Orangestar
Ending Theme:
“Hana Ikada feat. Kase” by Orangesta
Trailer:
TRAMA
Molto tempo fa gli dei delle stagioni affidarono agli esseri umani il potere di governare il ciclo dell’anno, dando vita agli Agenti delle Quattro Stagioni, custodi dell’equilibrio del mondo.
Ma da dieci anni l’Agente della Primavera, Hinagiku Kayo, è scomparsa, condannando la terra a un inverno eterno.
Quando improvvisamente torna libera, Hinagiku intraprende un viaggio insieme alla sua guardia del corpo Sakura per riportare la primavera nel mondo. Ma mentre cercano di ristabilire l’equilibrio perduto, una domanda resta senza risposta: che fine hanno fatto gli altri Agenti?
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DOPPIATORI
Yoshino Aoyama – Sakura Himedaka
Yuka Nukui – Hinagiku Kayō
Hime Sawada – Nadeshiko Iwaizuki
Kana Hanazawa – Kōbai Yukiyanagi
Nao Tōyama – Nazuna
Ranko Baba – Ayame Hazakura
Satoshi Hino – Itechō Kangetsu
Shōgo Sakata – Rōsei Kantsubaki
Sumire Uesaka – Ruri Hazakura
Taku Yashiro – Rindō Azami
OPERE RELATIVE
Light novel
– Gli agenti delle quattro stagioni
Manga
– Agents of the Four Seasons – Dance of Spring
– Shunkashūtō Daikōsha – Moka Momoyo
RECENSIONI