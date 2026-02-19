anime – AN ADVENTURER’S DAILY GRIND AT AGE 29 – di Riki Fukushima

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: 29-sai Dokushin Chuuken Boukensha no Nichijou – (29歳独身中堅冒険者の日常)

Titolo internazionale: An Adventurer’s Daily Grind at Age 29

Genere: serie tv – fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 21:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Riki Fukushima

Series composition: Riki Fukushima

Script: Riki Fukushima

Character design: Takumi Onitani

Music: Akinari Suzuki, Johannes Nilsson, Manami Takamoto

Studios: HORNETS

Titolo in Italia: An Adventurer’s Daily Grind at Age 29

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Kimi ga Tomoshite Kureta Hikari o Ima” by HoneyWorks feat. Hanon

Ending Theme:

“Kimi no Tonari Kūki ga Oishii” by HoneyWorks feat. Kotoha

Trailer:



TRAMA

Nato e cresciuto nei bassifondi, Hajime Shinonome ha lottato duramente per diventare un avventuriero; e ora conduce una vita tranquilla in un villaggio rurale. Tutto cambia quando, durante un attacco di mostri, incontra Rirui, una bambina abbandonata.

Deciso a proteggerla, Hajime si ritrova improvvisamente con una figlia adottiva in un mondo pieno di pericoli, responsabilità inattese e piccoli momenti di dolcezza quotidiana. Ma Rirui non è una bambina qualunque… e il segreto che porta con sé potrebbe cambiare tutto.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Makoto Furukawa – Hajime Shinonome

Sayumi Suzushiro – Lilui

Shizuka Ito – Veronica

Haruka Shiraishi – Cocko

Kaori Maeda – Natalie

