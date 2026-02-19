anime – AN ADVENTURER’S DAILY GRIND AT AGE 29 – di Riki Fukushima

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: 29-sai Dokushin Chuuken Boukensha no Nichijou – (29歳独身中堅冒険者の日常)
Titolo internazionale: An Adventurer’s Daily Grind at Age 29
Genere: serie tv – fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 8 – in corso (previsti 12)
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026
Rete tv giapponese: AT-X
Trasmissione: mercoledì alle 21:30 (JST)
Tratto: Manga
Director: Riki Fukushima
Series composition: Riki Fukushima
Script: Riki Fukushima
Character design: Takumi Onitani
Music: Akinari Suzuki, Johannes Nilsson, Manami Takamoto
Studios: HORNETS
Titolo in Italia: An Adventurer’s Daily Grind at Age 29
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Kimi ga Tomoshite Kureta Hikari o Ima” by HoneyWorks feat. Hanon
Ending Theme:
“Kimi no Tonari Kūki ga Oishii” by HoneyWorks feat. Kotoha
Trailer:
TRAMA
Nato e cresciuto nei bassifondi, Hajime Shinonome ha lottato duramente per diventare un avventuriero; e ora conduce una vita tranquilla in un villaggio rurale. Tutto cambia quando, durante un attacco di mostri, incontra Rirui, una bambina abbandonata.
Deciso a proteggerla, Hajime si ritrova improvvisamente con una figlia adottiva in un mondo pieno di pericoli, responsabilità inattese e piccoli momenti di dolcezza quotidiana. Ma Rirui non è una bambina qualunque… e il segreto che porta con sé potrebbe cambiare tutto.
DOPPIATORI
Doppiatore – Personaggio
Makoto Furukawa – Hajime Shinonome
Sayumi Suzushiro – Lilui
Shizuka Ito – Veronica
Haruka Shiraishi – Cocko
Kaori Maeda – Natalie
