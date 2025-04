anime – ANNE SHIRLEY – di Hiroshi Kawamata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Anne Shirley – (アン・シャーリー)

Titolo internazionale: Anne Shirley

Genere: serie tv – slice of life, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025 – in corso

Rete tv giapponese: NHK Educational TV

Trasmissione: Sabato alle 18:25 (JST)

Tratto: dai romanzi “Anna dai capelli rossi” di Lucy Maud Montgomery.

Director: Hiroshi Kawamata

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Kenichi Tsuchiya

Music: Michiru Oshima

Studios: The Answer Studio

Titolo in Italia: Anne Shirley

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Yokan” by Tota

Ending

“heart” by Laura day romance

Trailer



TRAMA

1876. Anne Shirley, un’orfana di 11 anni, arriva ad Avonlea – un paesino rurale dell’Isola di Prince Edward in Canada – per essere adottata dai fratelli Matthew e Marilla. Ma i due avrebbero voluto un maschio per aiutarli nei campi; tuttavia, rimangono colpiti dalla bambina, che ha una fervida immaginazione e ha tanto bisogno di affetto, dopo essere stata solo in famiglie che l’hanno maltrattata. Inizia così la nuova vita di Anne.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Honoka Inoue – Anne Shirley

Aya Nakamura – Marilla Cuthbert

Yasunori Matsumoto – Matthew Cuthbert

Naoya Miyase – Gilbert Blythe

Yume Miyamoto – Diana Barry

OPERE RELATIVE

Manga

Trilogia di Yumiko Igarashi

1- Anna dai Capelli Rossi

2- Anna dai Capelli Rossi – L’età meravigliosa

3- Anna dai Capelli Rossi – Il Baule dei Sogni

Altri manga:

– Anna Shirley

Anime

– Anna dai Capelli Rossi – serie tv

– Sorridi piccola Anna – serie tv

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Anna dai capelli rossi” presente sul sito:

RECENSIONI