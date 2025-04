anime – APOCALYPSE HOTEL – di Kana Shundo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Apocalypse Hotel – (アポカリプスホテル)

Titolo internazionale: Apocalypse Hotel

Genere: serie tv – fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Trasmissione: mercoledì alle 01:34 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Kana Shundo

Series Composition: Shigeru Murakoshi

Script: Shigeru Murakoshi

Character design: Natsuki Yokoyama

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: CygamesPictures

Titolo in Italia: Apocalypse Hotel

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“skirt” by aiko

Ending Theme:

“Kapuseru” by aiko

Trailer



TRAMA

Yachiyo è un robot, con le fattezze di una giovane ragazza, che dirige un bellissimo e grande hotel a Ginza (Tokyo). Ogni giorno si assicura che tutto sia pulito e a posto, e comanda una squadra di altri robot che lavorano nella magione.

Piccolo problema: nel loro albergo non ci sono clienti. Da oltre cent’anni.

L’umanità è infatti sparita a causa di un virus che ha infettato le piante, inducendole a emettere fumi tossici che hanno reso l’aria irrespirabile. Ma Yachiyo è convinta che prima o poi gli umani torneranno. E un giorno qualcuno arriva per davvero, ma d’inaspettato…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Saho Shirasu – Yachiyo

Chō – Bumbuku

Hiroki Tōchi – Robot Portiere

Hiroyuki Kinoshita – Proprietario

Mutsumi Tamura – Fuguri

Shinichirō Miki – Robot Controllore

Sumire Morohoshi – Ponko

Takako Honda – Mami

Yoshiko Sakakibara – Mujina

RECENSIONI