anime – ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAISAIKYOU (From Commonplace to World’s Strongest) – di Kinji Yoshimoto

SCHEDA

Titolo originale: Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou – (ありふれた職業で世界最強 )

Traduzione letterale: Dalla classe professionale comune alla più forte del mondo

Titolo internazionale: Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest – From Common Job Class to the Strongest in the World

Genere: serie tv – azione, avventura, harem, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dalla serie di Light Novel di Shirakome Ryou e Takayaki.

Curiosità: i romanzi sono stati tra i primi di genere isekai (una persona del nostro mondo che finisce in un fantasy)

Director: Kinji Yoshimoto

Series Composition: Kinji Yoshimoto, Shoichi Sato

Character design: Chika Kojima

Music: Ryō Takahashi

Studios: Asread, White Fox

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening

“FLARE” by Void_Chords feat. LIO

Ending

“Hajime no Uta” by DracoVirgo

Trailer



TRAMA

Gli studenti di 17 anni di un liceo finiscono misteriosamente in un mondo fantasy dove c’è un immenso dungeon, il Grande Labirinto di Orcus. Ogni ragazzo riceve una classe di combattimento specifica ed un livello di forza e magia; ma Hajime Nagumo riceve statistiche ridicole e una categoria apparentemente inutile di “sinergista” (la capacità di trasmutare materiali solidi, caratteristica tipica degli artigiani e fabbri).

Dopo un incidente, cade anche in un burrone e viene abbandonato dagli amici; ma, incredibilmente, il trauma risveglia la sua voglia di sopravvivenza e lo fa finalmente reagire, e anche mutare di aspetto.

Mentre esplora il piano più basso del labirinto dove è finito, Hajime trova una ragazza, sigillata e impossibilita a muoversi. Si chiama Yue, sembra una ragazzina, ma in realtà è molto pericolosa…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshinari Fukamachi – Hajime Nagumo

Yūki Kuwahara – Yue

Ai Kakuma – Aiko Hatayama

Minami Takahashi – Shea

Minoru Shiraishi – Daisuke Hiyama

Saori Ōnishi – Kaori Shirasaki

Tetsuya Kakihara – Kōki Amanogawa

Yōko Hikasa – Tio Klarus

Yumiri Hanamori – Shizuku Yaegashi

OPERE RELATIVE

Light novel

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Manga

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Anime

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou OAV – 2 special

RECENSIONI

