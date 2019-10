anime – ARION – di Yoshikazu Yasuhiko

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Arion – (ネオ・ヒロイック・ファンタジア アリオン)

Titolo internazionale: Arion – Neo Heroic Fantasia Arion

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantasy, mito

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 ore

Anno di uscita in Giappone: 1986

Tratto: dal manga “Arion” di Yoshikazu Yasuhiko

Director: Yoshikazu Yasuhiko (autore anche del fumetto da cui è tratto)

Script: Akiko Tanaka, Yoshikazu Yasuhiko

Character design: Yoshikazu Yasuhiko

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Arion

Anno di pubblicazione in Italia: 1997 (vhs) 2009 (dvd)

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Ending

“Pegasasu no Shoujo” by Kyouko Gotou

TRAMA

Ambientato nell’antica Grecia tra gli dei dell’Olimpo, il protagonista è il giovane Arion. Il ragazzo, figlio della dea Demetra, viene con l’inganno rapito da Hades, che lo porta negli Inferi e lo trasforma in un guerriero, e gli dà successivamente il compito di uccidere Zeus.

Appena si sente pronto ad affrontare il padre degli dei, Arion torna nel mondo dei vivi; ma scopre che Hades non gli ha detto tutta la verità…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione doppiaggio: Gabriella Rasero

Traduzione: Amanda Ronzoni

Dialoghi: Marco Danieli

Corrado Conforti – Arion da adulto

Alessandro Rossi – Eracle

Antonella Baldini – Arion da bambino/ Demetra

Beatrice Margiotti – Megera/ Resfina

Cinzia De Carolis – Athena

Cinzia Villari – Tisifone

Dario De Grassi – Ethos

Francesco Prando – Apollo

Laura Latini – Seneca

Luciano Marchitiello – Ares

Massimo Milazzo – Ades

Norman Mozzato – Poseidon

Paola Tedesco – Moglie di Ethos

Pierluigi Astore – Licaon

Rita Baldini – Alecto

Romano Malaspina – Leone nero

Stefania Romagnoli – Gea

Toni Orlandi – Zeus

OPERE RELATIVE

Manga

– Arion

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yoshikazu Yasuhiko presenti sul sito:

Il Poema del vento e degli alberi oav, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.