anime – ARVE REZZLE: Kikaijikake no Yousei-tachi (Arve Rezzle: Mechanized Fairies) – di Tatsuya Yoshihara

SCHEDA

Titolo originale: Arve Rezzle: Kikaijikake no Yousei-tachi – (アルヴ・レズル -機械仕掛けの妖精たち-)

Titolo internazionale: Arve Rezzle: Mechanized Fairies

Genere: film d’animazione – azione, drammatico, mistero, fantascienza

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: Marzo 2013

Tratto: dalla serie di Light Novel “Arve Rezzle: Kikaijikake no Yousei-tachi”

Director: Tatsuya Yoshihara

Script: Yū Yamaguchi

Character design: Kei Tsuchiya

Studios: Zexcs

In Italia: inedito

Sigle:

Ending

“Sha-le-la” by Eri Kitamura

Trailer



TRAMA

Nel 2022 la tecnologia a computazione quantistica ha fatto notevoli passi in avanti, e molte persone hanno trasferito la loro coscienza nel mondo digitale.

Un giorno Shiki confessa a suo fratello Remu che riesce a parlare direttamente dal mondo digitale attraverso delle nanomacchine impiantate nel suo cervello, senza utilizzare un computer come intermediario. Ma subito dopo capita qualcosa di drammatico…

Curiosità: “Arve Rezzle: Kikaijikake no Yousei-tachi” è stato uno dei quattro film di Anime Mirai 2013 (Young Animator Training Project), un progetto finanziato dall’Agenzia per gli affari culturali del governo giapponese per supportare la formazione degli animatori.

