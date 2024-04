anime – BARTENDER Glass of God – di Ryoichi Kuraya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Bartender: Kami no Glass – (バーテンダー 神のグラス)

Titolo internazionale: Bartender Glass of God

Genere: serie tv – slice of life, cucina

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: giovedì alle 00:00 (JST)

Tratto: manga “Bartender” di Nagatomo Kenji e Jou Araki.

Director: Ryoichi Kuraya

Series Composition: Mariko Kunisawa

Character design: Yōichi Ueda, Yuji Ushijima

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: Liber

Titolo in Italia: Bartender Glass of God

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Stardust Memory” by Takaya Kawasaki

Ending Theme:

“Spica” by Mone Kamishiraishi

Trailer



TRAMA

Nel mondo, le categorie di professionisti che non devono mai tradire la fiducia del cliente sono due.

La prima è quella dei medici.

Mentre la seconda è quella dei bartender.

Ryu Sasakura ha sempre il cocktail giusto per te!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Takuma Terashima – Ryū Sasakura

Eriko Matsui – Kyōko Kawakami

Haruka Shiraishi – Yukari Higuchi

Hiroki Tōchi – Kitakata

OPERE RELATIVE

Manga

– Bartender

Anime

– Bartender

RECENSIONI