anime – BATTLE ATHLETES DAIUNDOUKAI RESTART! (Battle Athletes Victory ReSTART!) – di Noriyoshi Sasaki

SCHEDA

Titolo originale: Battle Athletess Daiundoukai ReSTART! – (バトルアスリーテス 大運動会ReSTART!)

Titolo internazionale: Battle Athletes Victory ReSTART!

Genere: serie tv – azione, fantascienza, ecchi, scolastico, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: storia originale, ma ispirata alla serie tv “Battle Athletess Daiundoukai” del 1997

Director: Noriyoshi Sasaki

Series Composition: Yōhei Kashii

Character design: Kazunori Haruyama

Music: hisakuni, Kazuki Tomita, Kenta Yokochi, Shingo Yamazaki, Takuma Sogi, Yasuhiro Gasa, Yūko Takahashi

Studios: Seven

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo Chokoreto Fansub.

Sigle:

Opening

“Cobalt no Kodō” by Nanaka Suwa

Ending

“Sakura Mai Chiru Yoru ni” by Reina Kondou

Trailer



TRAMA

Ambientato 100 anni dopo il finale della precedente serie del franchise.

Le sportive più forti di tutta la galassia entrano nella University Satellite, dove partecipano a vari giochi e sfide per vincere il titolo finale di Cosmo Beauty, ed essere incoronate Regina del Sistema Solare.

Quando era bambina Kanata Akehoshi promise ad una misteriosa aliena di vincere quel titolo, e ora è ben decisa a superare tutte quante e diventare campionessa!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sumire Morohoshi – Kanata Akehoshi

Miyu Tomita – Shelly Wong

Yui Ishikawa – Eva Garenstein

Akari Kitō – Lydia Gurtland

Hikaru Nanjō – Paglira Respigh

Kana Ueda – Tamami Yanagida

Reina Kondo – Chal Walde

Saori Hayami – Yana Christopher

Satoshi Mikami – Jefferson Natdhipytadd

Yūko Mita – Stella Rosnovsky

Shūta Morishima – Johann Reinhardt Roberts

OPERE RELATIVE

Anime

– Battle Athletes Daiundoukai Oav

– Battle Athletess Daiundoukai – serie tv

