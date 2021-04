anime – BLUE REFLECTION RAY – di Risako Yoshida

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Blue Reflection Ray – (BLUE REFLECTION RAY/澪)

Titolo internazionale: Blue Reflection Ray

Genere: serie tv – fantasy, magia, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Trasmissione: sabato alle 01:55 (JST)

Tratto: ispirato dal videogames “Blue Reflection” di Gust

Director: Risako Yoshida

Series Composition: Akiko Waba

Script: Akiko Waba

Character design: Koichi Kikuta

Music: Daisuke Shinoda

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Fansub Hero e LovelySubs.

Sigle:

Opening Theme:

“DiViNE” by EXiNA

Ending Theme:

“Seishin” by ACCAMER

Trailer



TRAMA

Un anello dà la possibilità, alle due studentesse Hiori Hirahara e Ruka Hanari, di trasformarsi nelle maghette Reflector.

Le ragazze magiche possono fermare il tempo e combattere in una dimensione alternativa della realtà, per proteggere i frammenti del cuore delle persone che si formano in seguito a forti sentimenti, e che sono presi di mira da altre misteriose combattenti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Haruka Chisuga – Ruka Hanari

Manaka Iwami – Hiori Hirahara

Hitomi Ohwada – Miyako Shirakaba

Nina Tamaki – Nina Yamada

Reina Ueda – Mio Hirahara

Rui Tanabe – Uta Komagawa

Shiori Izawa – Shino Mizusaki

Yuka Takakura – Momo Tanabe

LINK relativi all’opera

Altre opere di Risako Yoshida presenti sul sito:

Diabolik Lovers More, Blood serie tv, anime

RECENSIONI