anime – BNA: Brand New Animal – di Yoh Yoshinari

SCHEDA

Titolo originale: BNA: Brand New Animal – (BNA ビー・エヌ・エー)

Titolo internazionale: Brand New Animal

Genere: serie tv per il web – azione, mistero, fantasy, superpoteri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Maggio 2020

Rete giapponese: Netflix (tv online), Fuji tv

Tratto: storia originale

Director: Yoh Yoshinari

Series Composition: Kazuki Nakashima

Script: Kazuki Nakashima (8 episodes) Kimiko Ueno (eps 5, 9) Nanami Higuchi (eps 4, 6)

Character design: Yusuke Yoshigaki

Music: mabanua

Studios: Trigger

Titolo in Italia: BNA

Trasmissione: annunciato dalla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Distributore: Netflix Italia

Sigle:

Opening

“Ready to” by Sumire Morohoshi

Ending

“Night Running” by AAAMYYY

Trailer



TRAMA

In un mondo simile al nostro, esistono anche degli esseri metà umani e metà animali, che sono però vittime di pregiudizi e anche di atti criminali da parte dei “normali”.

Kagemori Michiru è una ragazza come tante che, misteriosamente, una notte si trasforma in tanuki (animale del folclore giapponese, una sorta di cane/procione). Spaventata, scappa e si rifugia ad Anima City, una città creata dieci anni prima appositamente per ospitare solo i mezzi umani, e finanziata da un’importante società.

Qua, grazie anche all’incontro con un lupo di nome Shirou, inizia una nuova vita, non priva di difficoltà e misteri da risolvere, ma Michiru scoprirà anche di aver acquisito dei poteri speciali.

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggio

Sumire Morohoshi – Michiru Kagemori

Yoshimasa Hosoya – Shirō Ogami

Daisuke Namikawa – Pinga

Gara Takashima – Barbaray Rose

Hiroshi Naka – Yūji Tachiki

Hiroshi Yanaka – Jem Horner

Houchu Ohtsuka – Prime Minister Shiramizu

Kaito Ishikawa – Alan Sylvasta

Kenji Nomura – Kōichi Ishizaki

Kimiko Saitō – Melissa Horner

Maria Naganawa – Nazuna Hiwatashi

Megumi Han – Jackie

Michiyo Murase – Mary Itami

Takehito Koyasu – Boris

Youhei Tadano – Giuliano Flip

