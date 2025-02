anime – BOGUS SKILL “FRUITMASTER” – di Ryuichi Kimura

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hazure Skill “Kinomi Master”: Skill no Mi (Tabetara Shinu) wo Mugen ni Taberareru You ni Natta Ken ni Tsuite – (外れスキル《木の実マスター》 ~スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について~)

Titolo internazionale: Bogus Skill “Fruitmaster”: About That Time I Became Able to Eat Unlimited Numbers of Skill Fruits (That Kill You) – Failure Skill “Nut Master”: It Became Now Possible to Eat as Many Skill Fruits as You Want (From Which You Would Normally Die)

Genere: serie tv – avventura, azione, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Ryuichi Kimura

Series Composition: Gigaemon Ichikawa

Script: Gigaemon Ichikawa

Character design: Risa Miyadani, Yasuka Ōtaki

Music: Selin

Studios: Asahi Production

Titolo in Italia: Bogus Skill “Fruitmaster”: About That Time I Became Able to Eat Unlimited Numbers of Skill Fruits (That Kill You)

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Bravely Dance” by Lamy Yukihana and Aglio, Olio e Peperoncino

Ending Theme:

“Sonna Bokura no Bōkentan!” by TrySail

TRAMA

Ogni persona nel corso della vita può mangiare un solo frutto dell abilità, mangiarne un secondo è una condanna a morte.

Light e Lena sono due amici di infanzia che desiderano diventare avventurieri. Lena acquisisce una abilità molto potente che le permetterà di diventare una spadaccina, mentre l’abilità di Light è “Maestro dei frutti”.

I due si dividono, e Light inizia a coltivare diverse varietà di frutti grazie alla sua abilità. Light per sbaglio mangerà un secondo frutto dell’abilità ma, contro ogni previsione sopravvive, acquisendo una seconda abilità che gli permetterà di diventare un avventuriero.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Takuma Nagatsuka – Light Underwood

Lynn – Lena Floria

Ai Kakuma – Hana Bōshi

Akira Sekine – Dratena Belbury

Hana Tamegai – Monica Borst

Haruna Mikawa – Ayla Lawrence

