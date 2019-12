anime – BUNGOU STRAY DOGS 3 – di Takuya Igarashi

A cura di Christine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Bungou Stray Dogs 3 – (文豪ストレイドッグス 3)

Titolo internazionale: Bungo Stray Dogs 3

Genere: serie tv – azione, combattimenti, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2019

Rete TV giapponese: Tokyo MX

Tratto: dal manga “Bungou Stray Dogs” di Kafka Asagiri e Sango Harukawa

Director: Takuya Igarashi

Series composition: Yoji Enokido

Character design: Nobuhiro Arai

Music: Taku Iwasaki

Studios: BONES

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Bungo Stray Dogs 3

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Reason Living” by SCREEN mode

Ending

1: “Reason Living” by SCREEN mode (ep 1)

2: “Kaze ga Fuku Machi” by Luck Life (eps 2-11)

3: “Namae wo Yobu yo” by Luck Life (ep 12)

Trailer



TRAMA

Dopo la conclusione della seconda stagione, Ango Sakaguchi ricorda un evento accaduto anni prima.

Un aereo solca il cielo; con a bordo un uomo tremante con in mano una pistola. Il Re delle Pecore, manipolatore della gravità, sale sull’ala dell’aereo in volo, scardina il portello, e sale a bordo. L’aria penetra e, nonostante l’uomo tenti di sparare, il Re delle Pecore devia il proiettile, e mentre la gravità compie il suo dovere, guarda l’uomo morire dicendogli che ucciderà tutti gli uomini della Port Mafia.

L’azione si sposta su Dazai, come al solito ricoperto di bende, che sta cercando di suicidarsi mescolando medicine dall’effetto opposto, ma il giovane e nuovo boss della Port Mafia, Mori Ougai, lo ferma.

Entrambi erano presenti al capezzale del precedente boss, che ordinò di sterminare tutti quanti si opponessero alla Port Mafia.

Ora però la mafia è in difficoltà perchè i trafficanti non hanno consegnato le armi; il boss incarica Dazai di indagare su un misterioso individuo comparso nella città di Suribachi , in un distretto di Yokohana in cui risiedono gli stranieri. Gli prepara un lasciapassare, chiamato oracolo d’argento, per dare modo a Dazai di avere campo libero. La città degli stranieri sorge in un cratere causato da una vecchia, misteriosa esplosione.

Mentre Dazai e Hirotsu cercano informazioni vengono attaccati dal Re delle Pecore, capo di un clan di ragazzini, che ha giustamente in odio la Port Mafia. Il vecchio boss era infatti un uomo crudele e sanguinario, che non si faceva alcuno scrupolo.

Chuya Nahakahara , Dazai Osamu, e Hirotsu combattono, ma vengono fermati da una misteriosa esplosione di fiamme nere.

Si ritorna al quartier generale, Chuya è prigioniero e viene costretto a collaborare con Dazai, in quanto alcuni suoi clanmen sono prigionieri.

Mori mostra un filmato a Dazai e Chuya in cui compare il vecchio boss avvolto dalle fiamme nere, e tornato per vendicarsi di Mori, suo medico personale che lo ha ucciso.

Urgono provvedimenti: bisogna indagare e capire al più presto possibile cosa ci sia dietro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mamoru Miyano – Osamu Dazai

Yuuto Uemura – Atsushi Nakajima

Asami Seto – Ichiyō Higuchi

Chiaki Omigawa – Naomi Tanizaki

Hiroshi Kamiya – Ranpo Edogawa

Hiroyuki Kagura – Kenji Miyazawa

Kensho Ono – Ryūnosuke Akutagawa

Kishō Taniyama – Chūya Nakahara

Rikiya Koyama – Yukichi Fukuzawa

Sumire Morohoshi – Kyōka Izumi

Toshiyuki Toyonaga – Junichirō Tanizaki

Wataru Hatano – Motojirō Kajii

OPERE RELATIVE

Manga

– Bungou Stray Dogs

– Bungo Stray Dogs Dead Apple – spinoff, uscito dopo l’omonimo film

Serie tv

– Bungou Stray Dogs – prequel

– Bungou Stray Dogs 2 – prequel

Film d’animazione

– Bungo Stray Dogs Dead Apple

Special/Oav

– Bungou Stray Dogs oav

Light Novel

– Bungou Stray Dogs – spinoff

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Bungou Stray Dogs” presente sul sito:

Altre opere di Takuya Igarashi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.