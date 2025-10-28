anime – CAMPFIRE COOKING IN ANOTHER WORLD WITH MY ABSURD SKILLS – di Kiyoshi Matsuda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi – (とんでもスキルで異世界放浪メシ)

Titolo internazionale: Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

Genere: serie tv – fantasy, isekai, avventura, cucina

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Kiyoshi Matsuda

Series composition: Michiko Yokote

Director of Photography: Saho Sawada

Character design: Nao Otsu

Music: Kana Utatane, Kuricorder Quartet, Masato Kōda

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2023

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening Theme:

“Zeitaku na Saji” by Van de Shop

Ending Theme:

“Happy-go-Journey” by Yūma Uchida

Trailer:



TRAMA

Tsuyoshi Mukouda, un normale impiegato giapponese di 27 anni, viene improvvisamente trasportato in un mondo fantasy insieme ad altri “eroi” convocati per salvare un regno in pericolo. Tuttavia, si accorge presto di essere stato evocato per errore: mentre gli altri ricevono abilità straordinarie, la sua competenza speciale sembra del tutto inutile, ovvero la “Online Supermarket” che gli consente di acquistare cibo e oggetti dal Giappone moderno.

Incapace di combattere e desideroso di evitare intrighi politici, Mukouda decide di andarsene per la sua strada e vivere una vita tranquilla da viaggiatore indipendente. Ma ciò che inizia come una semplice avventura culinaria si trasforma presto in qualcosa di più grande: i piatti che prepara, realizzati con ingredienti giapponesi, hanno effetti magici e potenziamenti inaspettati.

La sua cucina finisce per attirare l’attenzione di creature leggendarie, tra cui il potente lupo Fenrir, che stringe con lui un contratto di fedeltà.

DOPPIATORI

Yūma Uchida – Tsuyoshi Mukoda

Satoshi Hino – Fenrir

Hina Kino – Sui

Maaya Uchida – Ninrir

Saho Shirasu – Rusalka

Yō Taichi – Agni

Yūko Kaida – Kishar

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Anime

– Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2 – serie tv, sequel

Manga

– Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

