anime – CAMPFIRE COOKING IN ANOTHER WORLD WITH MY ABSURD SKILLS – di Kiyoshi Matsuda

Titolo originale: Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi – (とんでもスキルで異世界放浪メシ)
Titolo internazionale: Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill
Genere: serie tv – fantasy, isekai, avventura, cucina
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 12 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023
Rete tv giapponese: Tv Tokyo
Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)
Tratto: Light Novel
Director: Kiyoshi Matsuda
Series composition: Michiko Yokote
Director of Photography: Saho Sawada
Character design: Nao Otsu
Music: Kana Utatane, Kuricorder Quartet, Masato Kōda
Studios: Mappa
Titolo in Italia: Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2023
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening Theme:
“Zeitaku na Saji” by Van de Shop
Ending Theme:
“Happy-go-Journey” by Yūma Uchida
Trailer:
TRAMA
Tsuyoshi Mukouda, un normale impiegato giapponese di 27 anni, viene improvvisamente trasportato in un mondo fantasy insieme ad altri “eroi” convocati per salvare un regno in pericolo. Tuttavia, si accorge presto di essere stato evocato per errore: mentre gli altri ricevono abilità straordinarie, la sua competenza speciale sembra del tutto inutile, ovvero la “Online Supermarket” che gli consente di acquistare cibo e oggetti dal Giappone moderno.
Incapace di combattere e desideroso di evitare intrighi politici, Mukouda decide di andarsene per la sua strada e vivere una vita tranquilla da viaggiatore indipendente. Ma ciò che inizia come una semplice avventura culinaria si trasforma presto in qualcosa di più grande: i piatti che prepara, realizzati con ingredienti giapponesi, hanno effetti magici e potenziamenti inaspettati.
La sua cucina finisce per attirare l’attenzione di creature leggendarie, tra cui il potente lupo Fenrir, che stringe con lui un contratto di fedeltà.
DOPPIATORI
Yūma Uchida – Tsuyoshi Mukoda
Satoshi Hino – Fenrir
Hina Kino – Sui
Maaya Uchida – Ninrir
Saho Shirasu – Rusalka
Yō Taichi – Agni
Yūko Kaida – Kishar
OPERE RELATIVE
Light Novel
– Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Anime
– Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2 – serie tv, sequel
Manga
– Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill
