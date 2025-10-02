anime – CHAINSAW MAN IL FILM: LA STORIA DI REZE – di Tatsuya Yoshihara

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Chainsaw Man Movie: Reze-hen – Gekijouban Chainsaw Man: Reze-hen – (劇場版 チェンソーマン レゼ篇)
Titolo internazionale: Chainsaw Man the Movie: Reze Arc
Genere: film d’animazione – azione, drammatico, horror, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo presenza di violenza/splatter
Durata: 1 hr. 41 min.
Anno di uscita in Giappone:2025
Tratto: dal manga Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto. Adattamento dell’ arco narrativo “Reze Arc” (capitoli 40-52 del manga) e sequel diretto della prima stagione dell’anime omonimo.
Direttore: Tatsuya Yoshihara
Screenplay: Hiroshi Seko
Character design: Kazutaka Sugiyama
Musica: kensuke ushio
Studios: MAPPA
Titolo in Italia: Chainsaw Man Il Film: La Storia di Reze
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025 (cinema)
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali (in futuro sarà disponibile su Crunchyroll)
Edizione italiana: Crunchyroll Italia, Eagle Pictures
Edizione home video italiana: attualmente non disponibile
Sigle:
sigla finale
“JANE DOE” di Kenshi Yonezu, Hikaru Utada
Trailer italiano:
TRAMA
La trama si colloca subito dopo gli eventi narrati nella prima stagione anime. Denji, ormai conosciuto come Chainsaw Man, continua a operare all’interno della Quarta Divisione Speciale dei Devil Hunters, affrontando spietati demoni che minacciano l’umanità, pur inseguendo allo stesso tempo i suoi desideri più semplici e la speranza di una vita normale.
Dopo un incontro con Makima, la donna per cui nutre forti sentimenti, Denji si ritrova casualmente sotto la pioggia a conoscere Reze, una ragazza che lavora in un bar. Allegra, affascinante e apparentemente fragile, Reze sembra offrire a Denji una possibilità di vivere qualcosa di autentico e diverso dalla violenza quotidiana. Ma dietro la sua dolcezza si celano segreti oscuri, che metteranno a dura prova i sentimenti del protagonista e il suo destino di cacciatore di demoni.
DOPPIATORI
Doppiatori Italiani
Denji – Mosè Singh
Reze – Katia Sorrentino
Doppiatori giapponesi
Denji – Kikunosuke Toya
Reze – Reina Ueda
OPERE RELATIVE
Manga:
– Chainsaw Man – opera capostipite
Anime:
(in ordine cronologico in cui andrebbero visti)
– Chainsaw Man – serie tv
– Chainsaw Man Il Film: La Storia di Reze – film d’animazione
– Chainsaw Man 2 – serie tv
