anime – CHAINSAW MAN IL FILM: LA STORIA DI REZE – di Tatsuya Yoshihara

SCHEDA

Titolo originale: Chainsaw Man Movie: Reze-hen – Gekijouban Chainsaw Man: Reze-hen – (劇場版 チェンソーマン レゼ篇)

Titolo internazionale: Chainsaw Man the Movie: Reze Arc

Genere: film d’animazione – azione, drammatico, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo presenza di violenza/splatter

Durata: 1 hr. 41 min.

Anno di uscita in Giappone:2025

Tratto: dal manga Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto. Adattamento dell’ arco narrativo “Reze Arc” (capitoli 40-52 del manga) e sequel diretto della prima stagione dell’anime omonimo.

Direttore: Tatsuya Yoshihara

Screenplay: Hiroshi Seko

Character design: Kazutaka Sugiyama

Musica: kensuke ushio

Studios: MAPPA

Titolo in Italia: Chainsaw Man Il Film: La Storia di Reze

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025 (cinema)

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali (in futuro sarà disponibile su Crunchyroll)

Edizione italiana: Crunchyroll Italia, Eagle Pictures

Edizione home video italiana: attualmente non disponibile

Sigle:

sigla finale

“JANE DOE” di Kenshi Yonezu, Hikaru Utada

Trailer italiano:



TRAMA

La trama si colloca subito dopo gli eventi narrati nella prima stagione anime. Denji, ormai conosciuto come Chainsaw Man, continua a operare all’interno della Quarta Divisione Speciale dei Devil Hunters, affrontando spietati demoni che minacciano l’umanità, pur inseguendo allo stesso tempo i suoi desideri più semplici e la speranza di una vita normale.

Dopo un incontro con Makima, la donna per cui nutre forti sentimenti, Denji si ritrova casualmente sotto la pioggia a conoscere Reze, una ragazza che lavora in un bar. Allegra, affascinante e apparentemente fragile, Reze sembra offrire a Denji una possibilità di vivere qualcosa di autentico e diverso dalla violenza quotidiana. Ma dietro la sua dolcezza si celano segreti oscuri, che metteranno a dura prova i sentimenti del protagonista e il suo destino di cacciatore di demoni.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori Italiani

Denji – Mosè Singh

Reze – Katia Sorrentino

Doppiatori giapponesi

Denji – Kikunosuke Toya

Reze – Reina Ueda

OPERE RELATIVE

Manga:

– Chainsaw Man – opera capostipite

Anime:

(in ordine cronologico in cui andrebbero visti)

– Chainsaw Man – serie tv

– Chainsaw Man Il Film: La Storia di Reze – film d’animazione

– Chainsaw Man 2 – serie tv

