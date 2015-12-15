anime – CITY THE ANIMATION – di Taichi Ishidate

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: City The Animation

Titolo internazionale: City The Animation

Genere: serie tv – comico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: 2025

Rete tv giapponese:

Trasmissione:

Tratto: manga “City”.

Director: Taichi Ishidate

Series composition: Ayano Sato, Masashi Nishikawa

Character design: Tamami Tokuyama

Music: Piranhans

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: City The Animation

Anno di uscita in Italia: 2025

Trasmissione Tv:

Disponibilità in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano

Edizione home video italiana:

Sigle:

Opening Theme:

“Hello” by Riho Furui

Ending Theme:

“Lucky” by TOMOO

Trailer italiano:



TRAMA

Basata sul manga comico di Keiichi Arawi, “City the Animation” ci porta in una città bizzarra e caotica, dove ogni giornata è un susseguirsi di assurdità.

Tsurubishi gestisce un negozio di noodles insieme ai figli adolescenti, Matsuri e Tatewaku, mentre le amiche Midori e Ayumu cercano di sopravvivere alla vita universitaria… con risultati alquanto discutibili. Sullo sfondo, un misterioso scienziato sembra osservare tutti da lontano, aggiungendo un ulteriore strato di stramberia.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano: Dubbing and Recording Factory srl (Milano)

Dialoghi italiani: Simone Lupinacci, Manfredi Mo

Direzione del doppiaggio: Gianandrea Muià

Doppiatori italiani

Midori Nagumo – Federica Simonelli

Wako Izumi – Martina Tamburello

Ayumu Niikura – Giulia Bersani

Matsuri Makabe – Giada Sabellico

Eri “Ecchan” Amazakari – Giorgia Carnevale

Tatewaku Makabe – Sebastiano Tamburrini

Tsurubishi Makabe – Claudio Moneta

Kamaboko Oni – Manfredi Mo

Todoroki – Simone Lupinacci

“Il bravo ragazzo” (II Hito) – Marco Pagani

Ryōta Adatara – Mosè Singh

Tatsuta Adatara – Jacopo Calatroni

Sig. Adatara – Matteo Brusamonti

Sig.ra Adatara – Tania De Domenico

Kamome Adatara – Chiara Leoncini

Umi Adatara / Sora Adatara – Giada Bonanomi

Dott. Adatara – Aldo Stella

Hotaka – Dario Agrillo

Riko Izumi – Chiara Preziosi

Nobuteru Tekaridake – Gianandrea Muià

Rindō Obina – Alessandro Pili

Obaba – Chiara Preziosi

Yamato Kurogane – Francesco De Marco

Sumire Sakurakomi Tanabe – Veronica Cuscusa

Arama – Chiara Leoncini

Agente – Roberto Palermo

Munemitsu Amagi – Francesco De Marco

Genjirō Masago – Ezio Vivolo

Yokoo Maggiore – Dario Sansalone

Kasuga – Mosè Singh

Murone – Davide Farronato

Narratore / Caporedattore della rivista di City – Gianni Quillico

OPERE RELATIVE

Manga

– City

