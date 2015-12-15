anime – CITY THE ANIMATION – di Taichi Ishidate

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: City The Animation
Titolo internazionale: City The Animation
Genere: serie tv – comico, slice of life
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: in corso (previsti 13)
Anno di uscita in Giappone: 2025
Rete tv giapponese:
Trasmissione:
Tratto: manga “City”.
Director: Taichi Ishidate
Series composition: Ayano Sato, Masashi Nishikawa
Character design: Tamami Tokuyama
Music: Piranhans
Studios: Kyoto Animation
Titolo in Italia: City The Animation
Anno di uscita in Italia: 2025
Trasmissione Tv:
Disponibilità in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano
Edizione home video italiana:
Sigle:
Opening Theme:
“Hello” by Riho Furui
Ending Theme:
“Lucky” by TOMOO
Trailer italiano:
TRAMA
Basata sul manga comico di Keiichi Arawi, “City the Animation” ci porta in una città bizzarra e caotica, dove ogni giornata è un susseguirsi di assurdità.
Tsurubishi gestisce un negozio di noodles insieme ai figli adolescenti, Matsuri e Tatewaku, mentre le amiche Midori e Ayumu cercano di sopravvivere alla vita universitaria… con risultati alquanto discutibili. Sullo sfondo, un misterioso scienziato sembra osservare tutti da lontano, aggiungendo un ulteriore strato di stramberia.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Doppiaggio italiano: Dubbing and Recording Factory srl (Milano)
Dialoghi italiani: Simone Lupinacci, Manfredi Mo
Direzione del doppiaggio: Gianandrea Muià
Doppiatori italiani
Midori Nagumo – Federica Simonelli
Wako Izumi – Martina Tamburello
Ayumu Niikura – Giulia Bersani
Matsuri Makabe – Giada Sabellico
Eri “Ecchan” Amazakari – Giorgia Carnevale
Tatewaku Makabe – Sebastiano Tamburrini
Tsurubishi Makabe – Claudio Moneta
Kamaboko Oni – Manfredi Mo
Todoroki – Simone Lupinacci
“Il bravo ragazzo” (II Hito) – Marco Pagani
Ryōta Adatara – Mosè Singh
Tatsuta Adatara – Jacopo Calatroni
Sig. Adatara – Matteo Brusamonti
Sig.ra Adatara – Tania De Domenico
Kamome Adatara – Chiara Leoncini
Umi Adatara / Sora Adatara – Giada Bonanomi
Dott. Adatara – Aldo Stella
Hotaka – Dario Agrillo
Riko Izumi – Chiara Preziosi
Nobuteru Tekaridake – Gianandrea Muià
Rindō Obina – Alessandro Pili
Obaba – Chiara Preziosi
Yamato Kurogane – Francesco De Marco
Sumire Sakurakomi Tanabe – Veronica Cuscusa
Arama – Chiara Leoncini
Agente – Roberto Palermo
Munemitsu Amagi – Francesco De Marco
Genjirō Masago – Ezio Vivolo
Yokoo Maggiore – Dario Sansalone
Kasuga – Mosè Singh
Murone – Davide Farronato
Narratore / Caporedattore della rivista di City – Gianni Quillico
OPERE RELATIVE
Manga
– City
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Taichi Ishidate presenti sul sito:
- Violet Evergarden serie tv, anime
- Violet Evergarden: il film film d’animazione, anime
RECENSIONI