anime – COP CRAFT – di Shin Itagaki

SCHEDA

Titolo originale: Cop Craft – (コップクラフト )

Titolo internazionale: Cop Craft

Genere: serie tv – azione, fantasy, mistero, soprannaturale, poliziesco

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: serie di Light novel scritte da Shoji Gatoh (creatore anche di “Full Metal Panic”) e disegnate da Murata Renji

Director: Shin Itagaki

Series Composition: Shoji Gatoh

Character design: Hiromi Kimura

Music: Taku Iwasaki

Studios: Millepensee

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Bowling Ball Fansubs ed Emblem-Subs.

Sigle:

Opening

“Rakuen Toshi” by Masayoshi Ōishi

Ending

“Connected” by Mayu Yoshioka

Trailer



TRAMA

San Teresa è una enorme città sull’oceano, costruita dove, quindici anni prima, si era aperto un varco dimensionale, che aveva portato sulla Terra molti immigrati provenienti da da Leto Semaani, un mondo parallelo abitato da creature magiche/aliene.

Kei Matoba è un poliziotto che, con la sua partner Tirana, cercano di catturare i criminali, molti dei quali in possesso di facoltà soprannaturali. Dovendosela vedere con la difficile convivenza tra razze diverse, e una polizia non sempre incorruttibile…

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Kenjiro Tsuda – Kei Matoba

Mayu Yoshioka – Tirana Exedirika

Fumiko Orikasa – Cecil Epps

Houchu Ohtsuka – Zelada

Hozumi Gōda – Narratore

Mai Nakahara – Jamie Austin

Marina Inoue – Cameron Estefan

Masaya Matsukaze – Dennis Elbaji

Ryousuke Takahashi – Tony Mcbee

Satoshi Tsuruoka – Aleksandr Godnov

Shinpachi Tsuji – Bill Zimmer

Volcano Ōta – Kenny

Wataru Takagi – Biz O’naill

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Cop Craft: Dragnet Mirage Reloaded

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shin Itagaki presenti sul sito:

Devil May Cry serie tv, anime

RECENSIONI

