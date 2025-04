anime – COPRITI, MAKINA! – di Masayoshi Nishida

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kakushite! Makina-san!! – (かくして!マキナさん!!)

Titolo internazionale: Makina-san’s a Love Bot?! – Hide it! Makina-san!!

Genere: serie tv – commedia, ecchi, sentimentale, harem, fantascienza

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 4 – in corso

Durata episodio: 12 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: lunedì alle 01:20 (JST)

Tratto: Manga

Director: Masayoshi Nishida

Series Composition: Yōhei Kashii

Script: Yōhei Kashii

Character design: Yūsaku Nakamura

Music: Kyōhei Matsuno

Studios: BloomZ

Titolo in Italia: Copriti, Makina!

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, sub ita, nel canale Anime Generation

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Ie de Yeah! tte Age Tiger” by Serena Kozuki

Ending

“Android ni Kubittake” by Brave Mental Orchestra

Trailer



TRAMA

Akutsu Eita è un giovane studente fissato con la robotica e innamorato segretamente della bella compagna Makina. Un giorno la ragazza bussa alla porta di casa sua, chiedendo di essere riparata! Si scopre così che è un androide, ma non uno normale, bensì un modello creato per sedurre gli uomini. Dopo averla aggiustata, Makina offre al ragazzo un momento intimo per ringraziarlo, ma Eita si rifiuta perché contrario all’uso dei robot per scopi sessuali. Questo non demorde la ragazza che inizia a ronzargli attorno, e non sarà l’unica.

DOPPIATORI

doppiatori giapponesi

Tomoyo Takayanagi – Makina Agatsuma

Yō Taichi – Eita Akutsu

OPERE RELATIVE

Manga

– Kakushite! Makina-san!!

LINK relativi all’opera

Altre opere di Masayoshi Nishida presenti sul sito:

