anime – COSMIC PRINCESS KAGUYA! – di Shingo Yamashita

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Chou Kaguya-hime! – (超かぐや姫!)
Titolo internazionale: Cosmic Princess Kaguya!
Genere: film d’animazione – fantascienza, musica, soprannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Durata: 142 min
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026
Tratto: storia originale, ma che prende spunto dalla famosa leggenda “La Principessa Kaguya“.
Director: Shingo Yamashita
Series composition: Shingo Yamashita
Character design: Akihiro Nagae (Reality) Hechima (Tsukuyomi)
Music: Conisch
Studios: Studio Colorido, Studio Chromato
Titolo in Italia: Cosmic Princess Kaguya!
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Netflix, doppiato in italiano
Edizione italiana: Netflix Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening Theme:
“Ex-Otogibanashi” by Saori Hayami
Ending Theme:
1: “ray Chō Kaguya-hime! Version” by Yūko Natsuyoshi and Saori Hayami
2: “Melt CPK! Remix” by supercell feat. Yūko Natsuyoshi
Trailer:
TRAMA
Anno 2030. Iroha Sakayori è una studentessa delle superiori che vive da sola, schiacciata da studio, lavoro e da un rapporto difficile con la madre. Il suo unico rifugio è Tsukuyomi, uno spazio virtuale dove segue Yachiyo Runami, una famosissima VTuber.
La sua routine viene sconvolta quando trova un neonato abbandonato in una scatola di bambù su un palo della luce. In pochi giorni il bambino cresce fino a diventare una ragazza della sua età: Kaguya, che afferma di provenire dalla Luna.
Scoperto Tsukuyomi, Kaguya decide di diventare una cantante e, con l’aiuto di Iroha, debutta come streamer, ottenendo rapidamente una popolarità travolgente. Il successo, però, attira anche attenzioni indesiderate, mettendola nel mirino del potente gruppo di streamer Black OnyX.
Mentre il legame tra le due ragazze si rafforza tra musica, mondo virtuale e vita reale; incombe una verità inevitabile: Kaguya non potrà restare sulla Terra per sempre.
DOPPIATORI
Doppiatori italiani
Sara Labidi: Kaguya
Luna Iansante: Iroha Sakayori
Eleonora Reti: Yachiyo Runami
Francesca Rinaldi: Fushi
Jacopo Cinque: Akira Mikado
Matteo Liofredi: Rai Komazawa
Lorenzo Del Romano: Noi Komazawa
Chiara Fabiano: Roka Ayatsumugi
Cecilia Salustri: Mami Isayama
Luisa D’Aprile: Otako
Leonardo Della Bianca: Koto Okkotteru
Doppiatori originali
Yūko Natsuyoshi: Kaguya
Anna Nagase: Iroha Sakayori
Saori Hayami: Yachiyo Runami
Rie Kugimiya: Fushi
Miyu Irino: Akira Mikado
Yuma Uchida: Rai Komazawa
Yoshitsugu Matsuoka: Noi Komazawa
Yoshino Aoyama: Roka Ayatsumugi
Konomi Kohara: Mami Isayama
Fairouz Ai: Otako
Natsuki Hanae: Koto Okkotteru
