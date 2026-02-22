anime – COSMIC PRINCESS KAGUYA! – di Shingo Yamashita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Chou Kaguya-hime! – (超かぐや姫!)

Titolo internazionale: Cosmic Princess Kaguya!

Genere: film d’animazione – fantascienza, musica, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 142 min

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026

Tratto: storia originale, ma che prende spunto dalla famosa leggenda “La Principessa Kaguya“.

Director: Shingo Yamashita

Series composition: Shingo Yamashita

Character design: Akihiro Nagae (Reality) Hechima (Tsukuyomi)

Music: Conisch

Studios: Studio Colorido, Studio Chromato

Titolo in Italia: Cosmic Princess Kaguya!

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Netflix, doppiato in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening Theme:

“Ex-Otogibanashi” by Saori Hayami

Ending Theme:

1: “ray Chō Kaguya-hime! Version” by Yūko Natsuyoshi and Saori Hayami

2: “Melt CPK! Remix” by supercell feat. Yūko Natsuyoshi

Trailer:



TRAMA

Anno 2030. Iroha Sakayori è una studentessa delle superiori che vive da sola, schiacciata da studio, lavoro e da un rapporto difficile con la madre. Il suo unico rifugio è Tsukuyomi, uno spazio virtuale dove segue Yachiyo Runami, una famosissima VTuber.

La sua routine viene sconvolta quando trova un neonato abbandonato in una scatola di bambù su un palo della luce. In pochi giorni il bambino cresce fino a diventare una ragazza della sua età: Kaguya, che afferma di provenire dalla Luna.

Scoperto Tsukuyomi, Kaguya decide di diventare una cantante e, con l’aiuto di Iroha, debutta come streamer, ottenendo rapidamente una popolarità travolgente. Il successo, però, attira anche attenzioni indesiderate, mettendola nel mirino del potente gruppo di streamer Black OnyX.

Mentre il legame tra le due ragazze si rafforza tra musica, mondo virtuale e vita reale; incombe una verità inevitabile: Kaguya non potrà restare sulla Terra per sempre.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Sara Labidi: Kaguya

Luna Iansante: Iroha Sakayori

Eleonora Reti: Yachiyo Runami

Francesca Rinaldi: Fushi

Jacopo Cinque: Akira Mikado

Matteo Liofredi: Rai Komazawa

Lorenzo Del Romano: Noi Komazawa

Chiara Fabiano: Roka Ayatsumugi

Cecilia Salustri: Mami Isayama

Luisa D’Aprile: Otako

Leonardo Della Bianca: Koto Okkotteru

Doppiatori originali

Yūko Natsuyoshi: Kaguya

Anna Nagase: Iroha Sakayori

Saori Hayami: Yachiyo Runami

Rie Kugimiya: Fushi

Miyu Irino: Akira Mikado

Yuma Uchida: Rai Komazawa

Yoshitsugu Matsuoka: Noi Komazawa

Yoshino Aoyama: Roka Ayatsumugi

Konomi Kohara: Mami Isayama

Fairouz Ai: Otako

Natsuki Hanae: Koto Okkotteru