anime – DA CAMPAGNOLO STAGIONATO A GRAN MAESTRO DI SPADA – di Akio Kazumi

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru – (片田舎のおっさん、剣聖になる)

Titolo internazionale: From Old Country Bumpkin to Master Swordsman

Genere: serie tv – avventura, azione, harem, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Akio Kazumi

Series Composition: Kunihiko Okada

Director of Photography: Kenichi Ikeda, Kōji Hayashi

Character design: Satsuki Hayasaka

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Passione, Hayabusa Film

Titolo in Italia: Da campagnolo stagionato a gran maestro di spada

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, sub ita o doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“HEROES” by Takanori Nishikawa

Ending

“Alright!!!” by FLOW

Trailer



TRAMA

Beryl Gardinant è un quarantenne che gestisce un dojo di spada, in un tranquillo villaggio rurale. La vita cambia quando una sua ex allieva, Allucia – che ha fatto carriera in campo militare – lo chiama per farlo diventare istruttore dell’esercito nella capitale del regno.

Inizialmente sottovalutato dal plotone, Beryl dimostra di avere una capacità straordinaria con la spada, così attira l’attenzione di altre ragazze ed ex allieve.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Dubbing Director: Tommaso Zalone

Dialogues: Costanza Gallo

Dubbing Assistant: Carla Chiavaroli

Doppiatore italiano – Personaggio

Ruggero Andreozzi – Beryl Gardinant

Beatrice Caggiula – Surena Lysandra

Federica Simonelli – Allucia Citrus

Mario Scarabelli – Mordea

Renato Novara – Henbritz Drough

Doppiaggio giapponese

Hiroaki Hirata – Beryl Gardinant

Hitomi Ueda – Surena Lysandra

Nao Tōyama – Allucia Citrus

Kaito Ishikawa- Henbritz Drough

Arisa Nakada – Myui Flare

Chiwa Saitō – Lucy Diamond

Hinaki Yano – Ficelle Harbeller

