anime – DAD IS A HERO, MOM IS A SPIRIT, I’M A REINCARNATOR – di Riki Fukushima

SCHEDA
Titolo originale: Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha. – (父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。)
Titolo internazionale: Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator – Reincarnated as the Daughter of the Legendary Hero and the Queen of Spirits
Genere: serie tv – fantasy, isekai
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 12 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)
Tratto: Light novel
Director: Riki Fukushima
Series composition: Tōko Machida
Script: Tōko Machida
Character design: Tōko Machida
Music: Misaki Umase
Studios: J.C.Staff
Titolo in Italia: Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening:
“Maho” by Caho
Ending:
“Family” by Yuinishio
Trailer:
TRAMA
Ellen ha solo otto anni, ma dietro il suo sorriso innocente si nasconde qualcosa di assolutamente straordinario. Figlia dell’eroe umano Rovel Vankreift e della potentissima Lady Origin, Regina del Regno degli Spiriti, Ellen è una bambina metà umana e metà spirito… e soprattutto una reincarnata: nella sua vita precedente era una scienziata, e conserva ancora intelligenza, conoscenze e spirito analitico.
Il suo potere non si basa sul classico dominio dei quattro elementi: Ellen può manipolare direttamente gli elementi della tavola periodica, trasformando la materia che la circonda con un’incredibile facilità. Un dono unico, ma anche estremamente pericoloso, che i genitori devono assolutamente tenere segreto. Se i suoi poteri venissero scoperti, infatti, l’equilibrio tra spiriti e umani potrebbe essere messo in pericolo… e la loro felicità famigliare svanirebbe in un attimo.
DOPPIATORI
Seria Fukagawa – Ellen
Kazuyuki Okitsu – Rovel
Mai Nakahara – Origin
Masaaki Mizunaka – Raviselle
Shōya Chiba – Gadielle
OPERE RELATIVE
Light Novel
– Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha
Manga
– Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha
