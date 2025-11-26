anime – DAD IS A HERO, MOM IS A SPIRIT, I’M A REINCARNATOR – di Riki Fukushima

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha. – (父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。)

Titolo internazionale: Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator – Reincarnated as the Daughter of the Legendary Hero and the Queen of Spirits

Genere: serie tv – fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Riki Fukushima

Series composition: Tōko Machida

Script: Tōko Machida

Character design: Tōko Machida

Music: Misaki Umase

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening:

“Maho” by Caho

Ending:

“Family” by Yuinishio

Trailer:



TRAMA

Ellen ha solo otto anni, ma dietro il suo sorriso innocente si nasconde qualcosa di assolutamente straordinario. Figlia dell’eroe umano Rovel Vankreift e della potentissima Lady Origin, Regina del Regno degli Spiriti, Ellen è una bambina metà umana e metà spirito… e soprattutto una reincarnata: nella sua vita precedente era una scienziata, e conserva ancora intelligenza, conoscenze e spirito analitico.

Il suo potere non si basa sul classico dominio dei quattro elementi: Ellen può manipolare direttamente gli elementi della tavola periodica, trasformando la materia che la circonda con un’incredibile facilità. Un dono unico, ma anche estremamente pericoloso, che i genitori devono assolutamente tenere segreto. Se i suoi poteri venissero scoperti, infatti, l’equilibrio tra spiriti e umani potrebbe essere messo in pericolo… e la loro felicità famigliare svanirebbe in un attimo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Seria Fukagawa – Ellen

Kazuyuki Okitsu – Rovel

Mai Nakahara – Origin

Masaaki Mizunaka – Raviselle

Shōya Chiba – Gadielle

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha

Manga

– Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha