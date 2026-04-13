anime – DAEMONS OF THE SHADOW REALM – di Masahiro Ando

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Yomi no Tsugai – (黄泉のツガイ)

Titolo internazionale: Daemons of the Shadow Realm

Genere: serie tv – azione, avventura, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: manga “Yomi no tsugai” di Hiromu Arakawa.

Director: Masahiro Ando

Series composition: Noboru Takagi

Character design: Nobuhiro Arai

Chief Animation Director: Nobuhiro Arai

3D Director: Mizuki Sasaki

Director of Photography: Yingying Zhang

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Bones Film

Titolo in Italia: Daemons of the Shadow Realm

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: bo

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Tobu Toki” by Vaundy

Ending Theme:

“Tobō yo” by yama

Trailer italiano:



TRAMA

Yuru vive in un remoto villaggio di montagna, isolato dal resto del mondo, dove si occupa di cacciare per la sua comunità. Sua sorella Asa, invece, è tenuta prigioniera a causa di una misteriosa profezia che parla di “gemelli nati su lati opposti dell’alba”. Nonostante tutto, il legame tra i due è profondissimo.

La loro vita viene sconvolta quando il villaggio viene violentemente attaccato e, tra gli invasori, compare una ragazza che afferma di essere la vera gemella di Yuru. Costretto a fuggire con l’aiuto dell’enigmatico Dera, Yuru intraprende un viaggio che lo porterà a scoprire verità nascoste e poteri antichi.

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DOPPIATORI

Doppiaggio italiano e sonorizzazione: C.D. INTERNATIONAL

Direzione del doppiaggio: Barbara Pitotti

Dialoghi italiani: Alessandro Spadotto

Doppiatori italiani

Yuru: Federico Bebi

Danji: Ettore Zoppi

Dera: Daniele Raffaeli

Gabu: Chiara Fabiano

Yamaha: Patrizia Burul

Kyoka: Barbara Villa

Asa: Ludovica Bebi

Mine: Fabio Gervasi

Azami: Camilla Murri

Destra: Luca Graziani

Sinistra: Barbara Pitotti

Nagisa: Antonella Baldini

Kiri: Alice Venditti

Doppiatori giapponesi

Yuru: Kenshō Ono

Danji: Ryōta Ōsaka

Dera: Yūichi Nakamura

Gabu: Misaki Kuno

Yamaha: Mizuka Arima

Kyoka: Arisa Sakuraba

Asa: Yume Miyamoto

Mine: Yūya Uchida

Azami: Yukari Anzai

Destra: Rikiya Koyama

Sinistra: Takako Honda

Nagisa: Saori Ōnishi

OPERE RELATIVE

Manga

– Yomi no tsugai

LINK inerenti alla serie

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