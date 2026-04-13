anime – DAEMONS OF THE SHADOW REALM – di Masahiro Ando

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Yomi no Tsugai – (黄泉のツガイ)
Titolo internazionale: Daemons of the Shadow Realm
Genere: serie tv – azione, avventura, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso (previsti 24)
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)
Tratto: manga “Yomi no tsugai” di Hiromu Arakawa.
Director: Masahiro Ando
Series composition: Noboru Takagi
Character design: Nobuhiro Arai
Chief Animation Director: Nobuhiro Arai
3D Director: Mizuki Sasaki
Director of Photography: Yingying Zhang
Music: Kenichiro Suehiro
Studios: Bones Film
Titolo in Italia: Daemons of the Shadow Realm
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: bo
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Tobu Toki” by Vaundy
Ending Theme:
“Tobō yo” by yama
Trailer italiano:
TRAMA
Yuru vive in un remoto villaggio di montagna, isolato dal resto del mondo, dove si occupa di cacciare per la sua comunità. Sua sorella Asa, invece, è tenuta prigioniera a causa di una misteriosa profezia che parla di “gemelli nati su lati opposti dell’alba”. Nonostante tutto, il legame tra i due è profondissimo.
La loro vita viene sconvolta quando il villaggio viene violentemente attaccato e, tra gli invasori, compare una ragazza che afferma di essere la vera gemella di Yuru. Costretto a fuggire con l’aiuto dell’enigmatico Dera, Yuru intraprende un viaggio che lo porterà a scoprire verità nascoste e poteri antichi.
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DOPPIATORI
Doppiaggio italiano e sonorizzazione: C.D. INTERNATIONAL
Direzione del doppiaggio: Barbara Pitotti
Dialoghi italiani: Alessandro Spadotto
Doppiatori italiani
Yuru: Federico Bebi
Danji: Ettore Zoppi
Dera: Daniele Raffaeli
Gabu: Chiara Fabiano
Yamaha: Patrizia Burul
Kyoka: Barbara Villa
Asa: Ludovica Bebi
Mine: Fabio Gervasi
Azami: Camilla Murri
Destra: Luca Graziani
Sinistra: Barbara Pitotti
Nagisa: Antonella Baldini
Kiri: Alice Venditti
Doppiatori giapponesi
Yuru: Kenshō Ono
Danji: Ryōta Ōsaka
Dera: Yūichi Nakamura
Gabu: Misaki Kuno
Yamaha: Mizuka Arima
Kyoka: Arisa Sakuraba
Asa: Yume Miyamoto
Mine: Yūya Uchida
Azami: Yukari Anzai
Destra: Rikiya Koyama
Sinistra: Takako Honda
Nagisa: Saori Ōnishi
OPERE RELATIVE
Manga
– Yomi no tsugai
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Masahiro Ando presenti sul sito:
- Akagami no Shirayukihime serie tv, anime
- Araburu Kisetsu no Otomedomo yo. serie tv, anime
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- Sword of the Stranger film d’animazione
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RECENSIONI