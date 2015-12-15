anime – DANDADAN 2 – di Fuga Yamashiro, Abel Gongora

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Dandadan 2 – (ダンダダン 第2期)
scritto anche come “Dan Da Dan 2”
Titolo internazionale: Dandadan 2
Genere: serie tv – azione, commedia, horror, sentimentale, soprannaturale, grottesco
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+ 16 anni)
Numero episodi: in corso (previsti 12)
Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: venerdì alle 00:26 (JST)
Tratto: manga “Dandadan” di Yukinobu Tatsu.
Director: Fuga Yamashiro, Abel Góngora
Series Composition: Hiroshi Seko
Director of Photography: Kazuto Izumita
Character design: Naoyuki Onda
Music: kensuke ushio
Studios: Science SARU
Titolo in Italia: Dandadan – stagione 2
Anno di pubblicazione in Italia: Luglio – Settembre 2025
Trasmissione tv: no
Trasmissione tv online: Crunchyroll (doppiato in italiano) – Netflix (doppiato in italiano) – Prime Video (sottotitolato in italiano) sul canale Anime Generation
Censura: no
Edizione italiana: Crunchyroll Italia – Netflix Italia – Yamato Video
Sigle
Opening Theme
“Kakumei Douchuu” by AiNA THE END (アイナ・ジ・エンド)
Ending Theme
“Doukashiteru” by WurtS
Trailer
TRAMA
La seconda stagione di “Dandadan” riprende esattamente dal finale della prima: Momo si trova a fronteggiare un combattimento all’interno di una sorgente termale infestata, mentre Okarun e Jiji esplorano la stanza segreta di una Casa Maledetta, interamente ricoperta di talismani oscuri. A emergere dalle tenebre è la figura inquietante di Evil Eye, spirito vendicativo legato al passato tormentato della famiglia di Jiji e a tradizioni occulte intrise di sangue e sacrifici.
L’arco narrativo si amplia progressivamente: oltre all’entità principale, fanno la loro comparsa creature grottesche come un gigantesco verme dalle proporzioni da kaiju e bizzarri abitanti sotterranei, pronti a ostacolare i nostri protagonisti.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Doppiaggio italiano – versione Netflix
Doppiaggio italiano e sonorizzazione: CDC SEFIT GROUP
Direzione del doppiaggio: Paola Majano
Dialoghi: Anais Pain
Momo Ayase – Ilaria Pellicone
Ken “Okarun” Takakura – Valeriano Corini
Seiko Ayase – Eleonora Reti
Turbo Nonna – Paola Majano
Doppiaggio italiano – versione Crunchyroll
Doppiaggio italiano e sonorizzazione: Molok Studios
Direzione del doppiaggio: Max di Benedetto e Mosè Singh
Dialoghi: Elena Rovati
Momo Ayase – Katia Sorrentino
Ken “Okarun” Takakura – Marcello Gobbi
Seiko Ayase – Gea Riva
Turbo Nonna – Patrizio Prata
Doppiatore giapponese – Personaggio
Shion Wakayama – Momo Ayase
Natsuki Hanae – Ken “Okarun” Takakura
Nana Mizuki – Seiko Ayase
Mayumi Tanaka – Turbo Granny
Ayane Sakura – Aira Shiratori
Fumi Hirano – Hana
Kaito Ishikawa – Jin “Jiji” Enjōji
Kazuya Nakai – Alien Serpo
OPERE RELATIVE
Manga
– Dandadan
Anime
– Dandadan – serie tv – prequel
RECENSIONI