anime – DANDADAN 2 – di Fuga Yamashiro, Abel Gongora

SCHEDA

Titolo originale: Dandadan 2 – (ダンダダン 第2期)

scritto anche come “Dan Da Dan 2”

Titolo internazionale: Dandadan 2

Genere: serie tv – azione, commedia, horror, sentimentale, soprannaturale, grottesco

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+ 16 anni)

Numero episodi: in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 00:26 (JST)

Tratto: manga “Dandadan” di Yukinobu Tatsu.

Director: Fuga Yamashiro, Abel Góngora

Series Composition: Hiroshi Seko

Director of Photography: Kazuto Izumita

Character design: Naoyuki Onda

Music: kensuke ushio

Studios: Science SARU

Titolo in Italia: Dandadan – stagione 2

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio – Settembre 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (doppiato in italiano) – Netflix (doppiato in italiano) – Prime Video (sottotitolato in italiano) sul canale Anime Generation

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia – Netflix Italia – Yamato Video

Sigle

Opening Theme

“Kakumei Douchuu” by AiNA THE END (アイナ・ジ・エンド)

Ending Theme

“Doukashiteru” by WurtS

Trailer



TRAMA

La seconda stagione di “Dandadan” riprende esattamente dal finale della prima: Momo si trova a fronteggiare un combattimento all’interno di una sorgente termale infestata, mentre Okarun e Jiji esplorano la stanza segreta di una Casa Maledetta, interamente ricoperta di talismani oscuri. A emergere dalle tenebre è la figura inquietante di Evil Eye, spirito vendicativo legato al passato tormentato della famiglia di Jiji e a tradizioni occulte intrise di sangue e sacrifici.

L’arco narrativo si amplia progressivamente: oltre all’entità principale, fanno la loro comparsa creature grottesche come un gigantesco verme dalle proporzioni da kaiju e bizzarri abitanti sotterranei, pronti a ostacolare i nostri protagonisti.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano – versione Netflix

Doppiaggio italiano e sonorizzazione: CDC SEFIT GROUP

Direzione del doppiaggio: Paola Majano

Dialoghi: Anais Pain

Momo Ayase – Ilaria Pellicone

Ken “Okarun” Takakura – Valeriano Corini

Seiko Ayase – Eleonora Reti

Turbo Nonna – Paola Majano

Doppiaggio italiano – versione Crunchyroll

Doppiaggio italiano e sonorizzazione: Molok Studios

Direzione del doppiaggio: Max di Benedetto e Mosè Singh

Dialoghi: Elena Rovati

Momo Ayase – Katia Sorrentino

Ken “Okarun” Takakura – Marcello Gobbi

Seiko Ayase – Gea Riva

Turbo Nonna – Patrizio Prata

Doppiatore giapponese – Personaggio

Shion Wakayama – Momo Ayase

Natsuki Hanae – Ken “Okarun” Takakura

Nana Mizuki – Seiko Ayase

Mayumi Tanaka – Turbo Granny

Ayane Sakura – Aira Shiratori

Fumi Hirano – Hana

Kaito Ishikawa – Jin “Jiji” Enjōji

Kazuya Nakai – Alien Serpo

OPERE RELATIVE

Manga

– Dandadan

Anime

– Dandadan – serie tv – prequel